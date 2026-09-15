（新德里综合电）第20届爱知—名古屋亚运会开幕在即，雄心勃勃的印度代表团期待能再次突破100枚奖牌大关，并进一步巩固他们在亚洲三大体育传统强国之后的地位。

三年前的杭州亚运会上，印度队狂揽107枚奖牌，较2018年雅加达巨港亚运会的70枚大幅跃升，也成为除中日韩三巨头外，史上首个在单届亚运会夺得三位数奖牌的国家。

印度此番雄心壮志的核心动力，也在于争取成为第四个主办夏季奥运会的亚洲国家。据报道，印度已正式将目光瞄准2036年奥运会的主办权。

印度体育部长曼达维亚（Mansukh Mandaviya）上周说：“我们的目标是2036年主办奥运会，我们需要在世界舞台上站稳脚跟。我对代表团在亚运会的表现充满信心，他们将为国家增光添彩。”

尽管头号王牌、男子标枪名将秋普拉（Chopra）因韧带撕裂无缘出征、痛失卫冕实现三连冠的机会，但印度再次拿下百枚奖牌的目标依然切实可行。

上届杭州亚运会，印度收获的28枚金牌中，有七金来自射击赛场，田径赛场则贡献六金。本届赛会，这两个项目依然是印度的夺金目标。此外，印度在上届包揽复合弓射箭的所有金牌，本届也有望延续荣耀。

9月13日在迪拜国际板球场举行的女子T20亚洲杯决赛上，印度女子板球队以72分的压倒性优势击败卫冕冠军斯里兰卡队，第八次捧起亚洲杯冠军奖杯，此等佳绩让板球项目夺金似乎也显得胜券在握。

男女草地曲棍球同样是冲金重点。印度女曲队今年8月在世界杯斩获第五名，创下亚洲球队最佳战绩，全队上下士气正盛。此外，卡巴迪、壁球、摔跤及举重也是印度冲击领奖台的强项，唯有水上运动仍显疲软。

在举重赛场，东京奥运会银牌得主塞克霍姆·米拉拜·查努（Saikhom Mirabai Chanu）虽曾三夺英联邦运动会金牌，但过去两度征战亚运会皆因伤病与状态下滑而空手而归。如今重返巅峰状态的塞克霍姆，将出战女子49公斤级比赛。她坦言，在亚运赛场争夺奖牌的难度绝不逊于奥运会。

塞克霍姆在赛前说：“在49公斤的级别中，世界上实力最顶尖的举重好手几乎全在亚洲。这届亚运会上，大家将提前看到奥运级别的巅峰对决。”