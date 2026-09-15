（名古屋法新电）在围绕第20届爱知—名古屋亚运会选手住宿条件的抱怨与抗议声愈演愈烈之际，意大利邮轮歌诗达赛琳娜号（Costa Serena）星期二（9月15日）抵达日本名古屋，并在下来两个多星期安置约4000名参加亚运会的运动员和官员。

本届亚运会9月19日开幕，举行至10月4日闭幕，一些项目已经提前举行。这艘邮轮船长近300米，排水量超过10万吨，拥有1500间客舱。

赛事组委会早前透露，租下这艘邮轮的费用约为45亿日元（约3690万新元）。歌诗达赛琳娜号船长西阿斯（Sias）说，希望选手们能享受“舒适、安全且令人难忘的住宿体验”。

本届亚运会预计迎来超过1万7000名运动员与官员，规模超越奥运会。为了削减开支，参赛人员除了标准酒店客房和邮轮住宿外，也会被安排入住木制集装箱式小屋。

集装箱小屋环境欠佳 多国代表团表达不满与关切

韩国体育界官员在本周早些时候称集装箱小屋的住宿条件是“史上最差”，星期二更称这一关切已得到所有参赛代表团的认同。

韩国篮球协会副会长郑在勇接受法新社采访时，对男篮队员的居住条件表达强烈不满。他指出，床位尺寸对运动员而言过于狭小。队内一名选手还在社交媒体上发布视频，展示漏水的水槽和湿透的地板，并配文：“请帮帮我们。”上周，因创纪录的豪雨突袭名古屋引发洪水，数百名运动员曾一度从住宿区紧急疏散。

韩国奥委会一名官员说，当地存在“严重的房间短缺问题”，且遭遇住宿困境的并非只有韩国。他说：“参赛的45个国家与地区代表均表达对住宿条件的关切，各方目前正在共同努力寻求解决方案。”

中华台北体育官员也指出“普遍存在床位不足的情况”；菲律宾奥运委员会主席托伦蒂诺（Tolentino）则说，虽然选手都已分配到房间，但“部分教练等官员不得不搬至其他酒店和爱彼迎（Airbnb）民宿落脚”。