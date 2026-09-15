日本爱知—名古屋亚运会开幕前夕，世界羽联中国羽毛球大师赛（超级750赛）在9月初落幕。从亚洲运动员在赛事中的表现和发挥来看，可以预见亚运会的竞争将非常激烈。

与亚运会羽毛球设有七个小项不同，中国大师赛只进行五个单项比赛，不设团体赛，冠军都归亚洲球员所有。

其中，冠亚军由香港（男单冠亚军）、韩国（女单冠军）、印度（男双冠军）、日本（女双冠军、女单亚军）、中国（混双冠军、男女双打亚军）、马来西亚（混双亚军）瓜分。没有一支球队获得两项冠军，说明实力在伯仲之间。

在深圳举行的本届大师赛中，男单是竞争格局变化最剧烈的项目，世界排名前25的球员中除了新科世锦赛冠军法国的拉尼尔（Lanier），其他人悉数到齐，结果却是香港历史性包揽冠亚军。

男单人人有机会

22岁的吴英伦以替补身份出战，连挑世界第一印度尼西亚的佐纳丹、上届冠军中国的翁泓阳等高手，这不仅是他个人的突破，也预示着男单进入群雄逐鹿的时代。

参加了大师赛的昆拉武特（泰国）、佐纳丹、法汉（印尼）、奈良冈功大（日本）、骆建佑（新加坡）、周天成（中华台北）、阿尤什·谢蒂（印度）均对《联合早报》坦言，亚运会男单竞争将非常激烈，谁都有可能杀出重围夺得冠军。

李诗沣（图）在上届亚运会男单决赛打败队友石宇奇夺冠。（中新社）

即使目前从世界头号降至第六的中国一哥石宇奇，也仍具夺冠实力。尽管他和队友李诗沣分别在大师赛输给骆建佑和奈良冈功大，止步首轮，中国男单也被认为是五个单项最薄弱环节，但相信经过这段时间的调整，这名前世界冠军定会有所表现。

安洗莹一枝独秀 为亚运女单夺冠热门

与男单群雄混战不同，女单方面格局比较清晰。世界头号韩国名将安洗莹在中国大师赛夺下女单三连冠，并豪取32连胜（不包括退赛），具有超强的统治力和稳定度，除非发挥失常或意外受伤，否则是本届亚运女单夺冠最大热门。

安洗莹拿下世锦赛冠军后也再度称霸中国大师赛，将争取在亚运会卫冕女团和女单金牌。（中新社）

主场作战的山口茜、中国的王祉怡和缺席大师赛的陈雨菲等，要想击败安洗莹夺冠须超水平发挥。此外，泰国的拉差诺、印度的辛杜等也值得关注，后者为备战亚运会退出了大师赛。

双打方面，男双新科世锦赛冠军中国的梁伟铿／王昶大师赛高挂免战牌，闭门苦练。世界头号韩国组合金元浩／徐承宰首轮出局便打道回府，全心备战。印度“黑塔”兰基雷迪／谢提夺冠，加上印尼、马来西亚、日本等组合，亚运男双好戏连台。

世界女双前三号中国的刘圣书／谭宁、韩国新科世锦赛冠军白荷娜／李绍希、日本的福岛由纪／松本麻佑等均缺阵深圳大师赛。日本年轻组合中出堇／高桥美优夺冠。女双历来是中国传统夺金点，但如今百花齐放，谁都难言有绝对的把握。

混双世界头号冯彦哲／黄东萍在深圳夺冠，为中国注入强心针。作为亚运头号种子，他们是最稳的冲金点。不过，马来西亚、泰国、日本组合也有冲金实力。

印度男单实力增强 男团将挑战中国

透过深圳大师赛这面“镜子”，团体赛格局也很明朗。男团方面，上届冠亚军中国与印度仍是夺冠热门，阿尤什·谢蒂的崛起为印度男单增添实力。中国除了单打还要在男双拿分。此外，印尼、日本、中华台北、泰国等都有搅局能力。

阿尤什·谢蒂今年在亚锦赛勇夺亚军，为印度男单增添实力。（路透社）

女团方面，韩国在上届亚运会完胜中国夺冠，本届志在卫冕。安洗莹在深圳对《联合早报》说，她最想帮助球队女团摘金。上届亚军中国想要翻身，第二、第三单打须拿分，女双关键分上要顶住压力。此外，东道主日本也是冠军的有力争夺者。

总之，中国大师赛作为亚运会前的一次预演，清晰地描绘一幅“诸强并起、群雄逐鹿”的亚运争霸画面，预示着届时羽毛球赛场无论单项还是团体赛，争夺都会异常胶着。谁能在名古屋实现“破局”，赛前调整和临场发挥将非常关键。