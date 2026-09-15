（名古屋路透电） 随着供约4000名选手与官员入住的意大利邮轮歌诗达赛琳娜号（Costa Serena）星期二（9月15日）早上驶抵名古屋港，爱知—名古屋亚运会组委会承诺，将积极解决参赛选手与官员对于住宿安排的投诉。

本届亚运会决定不建造专门的运动员村，而是采取创新的“多元住宿方案”，来安置陆续抵达的约1万7000名参赛选手与官员。

除了作为“海上酒店”的歌诗达赛琳娜号，其他参赛者将被安置在爱彼迎（Airbnb）民宿、酒店，以及港区码头由货柜（集装箱）改建而成的临时小屋中。

货柜小屋床铺太小 韩国男篮代表团抱怨

为了提早适应亚运集装箱小屋的住宿条件，印度安排运动员暂住类似集装箱的住宿单位。（法新社）

本届亚运会将于本星期六（19日）正式揭幕，但篮球和足球等部分赛事已经提前开打。而被安置在集装箱小屋内（共容纳约2000人）的韩国男篮队员，已经针对房间内的床铺太小做出投诉。

针对代表团的忧虑与不满，亚运会住宿经理松尾雄太接受路透社采访时回应说：“我们充分了解各代表团表达的不满和担忧。然而，我们并非只是知晓这些问题，而是已经采取了具体的改善措施，正在积极优化选手的居住环境和生活条件。”

松尾雄太解释，整个住宿计划的核心理念是“环保与可持续发展”，且方案均已获得日本奥林匹克委员会的批准。不过，他也坦言，理解不同代表团会有特定的具体需求。

设24小时居民中心 呼吁选手善用共享空间

他透露，组委会将在港区设立一个24小时运转的居民中心，随时处理选手或官员提出的任何投诉和问题。“通过这种方式，我们正尽一切努力，确保选手不会长时间处于焦虑或担心的状态中。”

松尾雄太也承认，歌诗达赛琳娜号上的部分客舱空间确实较小，但他呼吁选手多利用邮轮上宽敞的公共和休闲空间。

他说：“希望各代表团能全面看待邮轮的整体设施与休闲选择，而不是仅把注意力集中在客舱大小上。”

参赛人数超预算 暴雨侵袭成双重考验

名古屋近期饱受暴雨困扰，料将对亚运赛事和住宿安排造成更多困扰。（路透社）

组委会还指出，住宿方面之所以出现压力，是因为最初预算的参赛者仅为1万5000人，但由于新增了部分体育项目，导致人数激增至1万7000人。上周，亚运会组委会与亚洲奥理会（OCA）发表联合声明，强调人数上限设在1万7000人，并保证每名参赛者都有房可住。

此外，恶劣的天气也令局面雪上加霜。上周，暴雨突袭名古屋，导致数名选手及官员被紧急从临时住所中疏散。根据气象预报，名古屋星期三（16日）还将迎来新一轮强降雨和山洪风险。

本届爱知—名古屋亚运会是日本第三次举办亚运会，赛事将一直持续至10月4日。