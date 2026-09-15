（希腊综合电）欧洲足联（UEFA）星期二（9月15日）在希腊塞萨洛尼基召开会议后，正式敲定2028年和2029年两届欧洲冠军联赛决赛的举办地，2028年决赛将在德国拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的安联球场举行，2029年则移师西班牙巴塞罗那（Barcelona）的诺坎普球场。

安联球场将第三次迎来欧冠决赛，这座坐落于德国慕尼黑的球场曾在2012年承办欧冠决赛，当时拜仁在常规时间以1比1战平切尔西（Chelsea），最终在点球大战以3比4落败，无缘在主场捧起冠军奖杯。

2025年，安联球场再度成为欧冠决赛舞台，巴黎圣日耳曼（PSG）以5比0大胜国际米兰（Inter Milan），赢得队史首座欧冠冠军。这里还是2024年欧洲足球锦标赛六场比赛及2025年欧洲国家联赛决赛的举办地。

巴塞时隔30年承办

诺坎普则将在2029年迎来欧冠决赛，这座巴塞主场上一次承办欧冠决赛还要回溯至1999年。当年曼联（Manchester United）在补时阶段连进两球，以2比1逆转险胜拜仁，戏剧性地夺得冠军。

事实上，诺坎普还曾于1989年承办欧洲杯（欧冠前身）决赛，当时体育米兰（AC Milan）以4比0击败罗马尼亚的布加勒斯特星队（FCSB）夺冠。因此，这也是诺坎普第三次、时隔30年再次承办这项欧洲顶级赛事的决战。

翻新后的诺坎普可容纳超过10万名观众，巴塞希望借此确立球场作为世界级体育场的地位。巴塞主席拉波尔塔（Laporta）说，诺坎普获选承办2029年欧冠决赛，对球会和所有支持者而言是“莫大的荣耀”，也代表诺坎普获得国际认可。

这也意味着下来三届决赛举办地已相继确定，2027年的欧冠决赛此前已确定由体育马德里（Atletico Madrid）的主场大都会球场承办。