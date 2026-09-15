结束国际乒联世界乒乓球职业大联盟（WTT）澳门冠军赛后，亚洲乒乓球好手将把目光转向日本爱知—名古屋亚运会。中国和韩国在澳门都没有派出强阵，而亚运会东道主日本则主力尽出，取得了不错的成效，希望能将势头延续到主场举行的比赛中。

这次澳门冠军赛只有男女单打两个赛项，而亚运会有五个单项、男子及女子团体赛，共设七金。中国上届拿下了除了女双以外的六金。

在澳门冠军赛中，男单冠亚军分别由瑞典的莫雷加德（Moregard）和巴西的卡尔德拉诺（Calderano）拿下。日本头号名将张本美和则打败中国的陈熠夺得女单冠军。她的哥哥张本智和队友早田希娜均打进男女单打四强，检验了抗压能力和竞技状态。

澳门冠军赛在半决赛和决赛上演多场七局大战和逆转好戏，非常考验球员的抗压性。张本智和在比赛中心态稳定和韧劲十足，展现出过去少见的比赛掌控力，这种成熟度的提升对他而言比技术本身更有价值。

张本智和闯入澳门冠军赛男单四强，展现不俗状态。（WTT澳门冠军赛组委会提供）

日本19岁的松岛辉空虽止步八强，但他已具备冲击世界第一排名的实力。他和张本智和的表现在澳门赛中得到检验，构成日本男单“双核”冲金点。

不过，值得留意的是，中国只有一名亚运选手黄友政参赛且首轮出局，韩国更是全员缺席。这意味着未战澳门赛的中国主力王楚钦和林诗栋以及韩国球员都将“空降”名古屋，其表现令人期待。

张本美和亚运身兼四项目 女单中日争霸是主线

同样，日本以女单主力出战澳门赛。张本美和与早田希娜对《联合早报》表示以赛代练，保持状态。最终，张本美和以近五年WTT冠军赛史上首名非中国球手的女单头号种子身份夺冠，让她对身兼亚运会四项比赛有了更大自信，目标“一人多金”。早田希娜半决赛惜败，达到了保持手感目的，但也暴露体能问题。

打进四强的陈熠，是中国在澳门赛最大收获。在半决赛和决赛接连打了两场七局大战最终女单摘银，展现出她在关键战中的抗压能力，为团体赛做好准备。

从澳门赛看亚运会女单，预示届时中日对抗仍是主线。缺席澳门赛的孙颖莎和王曼昱的实力构成中国女单夺金“双保险”格局。但届时日本能否突破？值得关注。

孙颖莎（图）刚刚被队友王曼昱超越，保持了超过四年的世界第一排名位置不保。（档案照片）

双打争金格局开放

澳门赛虽未设有双打项目，但不妨从单打来审视。张本美和与早田希娜此次单打表现出色，她们将作为女双世界头号联手出战亚运会，目标冠军。但世乒赛女双冠军中国的王曼昱/蒯曼、香港的杜凯琹／吴咏琳、韩国组合等也有冲金实力。

男双方面，中国的林诗栋／黄友政，日本的张本智和／篠塚大登、韩国、香港组合均具备争金实力，但这次只有黄友政、张本智和、黄镇廷参加了澳门赛。印度的曼纳弗·塔卡／玛纳什·沙双双在澳门赛单打首轮出局，将重心放在亚运双打和团体项目上。这对世界第三组合在男双赛场具备搅局能力，也意味着奖牌竞争更开放。

冯耀恩（左）和郭勇也将参与亚运会男双项目的争夺，两人目前排名世界第11。（档案照片）

混双方面，松岛辉空／张本美和在混双上同样具备冲击力。但世界前两号韩国的林钟勋／申裕斌、中国的王楚钦／孙颖莎不会拱手相让。其中，王楚钦／孙颖莎是亚运会两连冠，不过王楚钦身兼男团、男单、混双三项，对体能和精力要求很高。蒯曼／林诗栋也有冲击力，后者更是身兼四项，退出澳门赛也是为了调整。

香港男单头号黄镇廷在澳门打了两轮比赛均遭遇日本选手，首轮淘汰宇田幸矢，次轮不敌松岛辉空。女单一姐杜凯琹则在首轮完败中华台北老将郑怡静。尽管他们单打成绩一般，但作为混双世界第四组合，在亚运会上还是具有竞争力。

中华台北男女单林昀儒和郑怡静将澳门赛定为亚运会前的以赛代训，前者首轮出局，后者止步次轮，单打能力不足以改变格局，但其混双还是有一定的实力。

从澳门赛来看，呈现出一幅相对完整的亚洲乒坛格局势力图，中国和韩国选择战略蓄力，日本已在男女双线形成集团冲击，其他协会在双打和局部对抗中具备制造麻烦的能力。至于男女团体赛，应该是在中国、日本、韩国之间上演对决。