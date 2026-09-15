亚运男足首战严智星戴帽 韩国大胜卡塔尔剑指四连冠
作为三名外卡超龄球员之一，效力于英冠斯旺西的严智星（中）势不可当，在上半场就成功戴帽，率韩国取胜。 （取自韩国足总X账号）
（名古屋综合电） 尽管在赛前遭遇了“大巴司机迷路”的乌龙，志在冲击亚运四连冠的韩国23岁以下（U23）男足依然展现出强大的卫冕冠军底蕴。
爱知—名古屋亚运会星期二（9月15日）男子足球项目展开首个比赛日。在D组首轮中，效力于英冠斯旺西（Swansea）的超龄“外卡”球星严智星上演帽子戏法，率韩国以4比1大胜卡塔尔，顺利迎来开门红。
这场比赛在名古屋市瑞穗公园橄榄球场进行。由于赛前两队大巴司机都迷路，两队迟到了近30分钟才抵达赛场，导致队员们在没有充分热身的情况下仓促上阵。
严智星半场“戴帽”
不过，韩国并没有受到小插曲的影响。开场仅七分钟，严智星斜插禁区顺势起左脚冷静抽射破网，帮助球队取得1比0的梦幻开局。
越战越勇的严智星在第20分钟扩大战果。他敏锐地抓住卡塔尔一次失误，得球后稍作调整，起脚抽射死角得手，将比分改写为2比0。
进入上半场伤停补时的第一分钟，严智星晃开防守后劲射破门，换边之前就完成帽子戏法。
下半场易边再战，大比分领先的韩国依然牢牢掌控节奏。第66分钟效力于比利时甲级联赛球队亨克（Genk）的年轻前锋金明俊锦上添花，将比分扩大至4比0。
韩国无缘零封 下战迎沙特关键战
不过，韩国在第85分钟防守分心，未能实现零封，卡塔尔前锋马尔万（Mrwan）抓住机会门前补射得手，挽回一些颜面。
韩国将于下星期二（22日）迎来小组赛最强对手沙特阿拉伯，料上演盟主之战。因伊朗退出比赛，韩国所在的D组只有三队，其余三个小组各有四队，各小组前二晋级八强。D组盟主会在八强对阵C组第二。
同日还进行了两场C组比赛，越南意外地以1比1战平科威特，乌兹别克斯坦则以5比1大胜菲律宾。