（布达佩斯综合电）世界田径联合会星期二（9月15日）公布，肯尼亚首都内罗毕击败了伦敦、慕尼黑和罗马等竞争对手，获得2029年世界田径锦标赛的承办权，成为首个举办该赛事的非洲城市。

世界田联是在匈牙利布达佩斯举行理事会会议后公布决定，2031年主办权由德国慕尼黑夺得，2027年世锦赛则已经确定由中国北京主办。

世界田联主席塞巴斯蒂安·科（Sebastian Coe）在新闻发布会上表示：“我们很幸运收到了针对2029年和2031年赛事的四份出色申办方案，这对理事会来说并非一个容易的决定。”

他补充：“理事会今天的决定意味着，我们能够在亚洲、非洲和欧洲连续举办未来三届世界田径锦标赛。将世锦赛首次带到非洲具有历史意义。内罗毕提交了一份极具吸引力且充满情感共鸣的申办方案。”

肯尼亚总统鲁托则形容，这是属于肯尼亚和非洲的时刻，以及一代又一代肯尼亚运动员的胜利。

肯尼亚高居赛会历史奖牌榜第二

尽管肯尼亚在田径世锦赛历史奖牌榜中，仅次于美国位居全球第二，但世锦赛多年来只曾在欧洲、亚洲、北美洲及澳大利亚举行。肯尼亚此前曾申办2025年世锦赛，但最终因基建问题败给日本东京。

科说道：“由于参与过2025年的申办工作，内罗毕深刻理解并掌握了申办要求，从而提出了更具实力的申办方案，并对卡萨拉尼体育场进行了翻新。该体育场目前正为承办2027年非洲国家杯进行全面改造。”

他也强调，肯尼亚是世界田径运动的重要力量，拥有深厚的群众基础和一批享誉全球的中长跑名将。而两届奥运马拉松冠军基普乔格（Kipchoge）更曾公开呼吁“给肯尼亚一个机会”，被视为申办成功的关键助力之一。

慕尼黑时隔22年再迎世锦赛

另一方面，慕尼黑将承办2031年世锦赛，让这项赛事继2009年于柏林举办后，时隔22年再次回到德国。

慕尼黑曾于2022年举办欧洲田径锦标赛。科认为，德国多次证明自己是举办大型田径赛事的可靠东道主，同时拥有广泛的田径观众基础，相信慕尼黑能够奉献一届精彩的世锦赛。

他说，世界田联当然意识到欧洲是田径运动的传统核心地区，但作为拥有超过200个成员协会的国际体育组织，也有责任把顶级赛事带到能够扩大田径影响力的地区。