（伦敦法新电）英格兰前国脚斯特林（Sterling）星期二（9月15日）承认犯下危险驾驶罪。今年5月，他驾驶的兰博基尼在高速公路上发生车祸。

这名31岁的球员在伦敦西南约50英里处的贝辛斯托克地方法院认罪。他还承认非法持有六罐用于吸入的一氧化二氮，以及未按要求提供检测样本。

斯特林星期二身穿黑色西装外套、黑色长裤、黑色皮鞋和深色上衣出庭。他于5月28日上午在M3高速公路发生撞车事故后被捕。

警方表示，事故未涉及其他车辆，也没有人员受伤报告。

这名边锋曾为英格兰国家队出场82次，最后一次代表英格兰出战是在2022年卡塔尔世界杯。

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斯特林在利物浦（Liverpool）完成一线队首秀，随后于2015年加盟曼市（Manchester City），并在伊蒂哈德球场赢得四座英超冠军及其他奖杯。

他于2022年转会切尔西（Chelsea），但此后逐渐失去主力位置，并在2024-25赛季被租借至阿申纳（Arsenal）。

今年2月，斯特林以短期合同加盟荷兰劲旅飞燕诺（Feyenoord），并在荷甲出场八次。不过，双方合约到期后未续约，斯特林目前是自由身球员。