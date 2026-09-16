（利物浦法新电）新加坡时间星期三（9月16日）凌晨在联赛杯第三轮1比3败给“红军”利物浦（Liverpool）遭淘汰，“热刺”托特纳姆（Tottenham）主帅德泽尔比（De Zerbi）承认球队正处于艰难时期。

英超开季表现糟糕的热刺，原本希望通过这场比赛提振士气，但最终在大雨倾盆的安菲尔德球场失望出局。

利物浦全面压制热刺，麦卡利斯特（Mac Allister）、哈克波（Gakpo）和索博斯洛伊（Szoboszlai）建功，热刺的加拉格尔（Gallagher）球赛中一度为球队缩小差距。

德泽尔比率领的热刺目前在英超积分榜排名倒数第四，开季四场仍未尝胜果，取得两和两负。

在联赛杯也未能继续挺进，德泽尔比认为球队本赛季运气不佳。

他说：“我们必须增加射门次数，也必须提高射门质量。对于这个结果，我们感到抱歉，也感到失望和沮丧。

“我认为这个结果并不公平，但我们必须接受，并且要比这个倒霉的时期更加坚强。我对自己坦诚，也对你们坦诚。我认为，在过去五六场比赛中都不太走运。”

热刺本赛季唯一一场胜利来自联赛杯，当时他们击败英冠球队查尔顿（Charlton）。

在连续两个赛季排名第17位惊险保级后，热刺上赛季结束后斥资超过三亿英镑（约5亿1500万新元）引进10名新援。

德泽尔比轮换八名球员，相比上周末对埃弗顿（Everton）的阵容作出大幅调整，但这个改变并没有比较好，面对同样有所轮换的利物浦，热刺占不了太多便宜。

德泽尔比坚信球队目前仍走在正确的道路上。“我们必须弄清楚，我们走的方向是否正确。从比赛表现来看，尤其是过去三四场比赛，我认为我们走在正确的道路上；对纽卡斯尔（Newcastle）的比赛，我认为至少在第60分钟之前也是如此。

“我相信我的球员，我对他们有很大的信心，也非常肯定他们的能力。我们只需要找到那个契机，赢下一场比赛。”

德泽尔比承担热刺开季表现糟糕的责任，并承诺球队将在星期六（19日）主场迎战阿斯顿维拉（Aston Villa）时反弹。

阿申纳小将闪耀

同样来自北伦敦，阿申纳在联赛杯的表现和热刺大相径庭，他们以4比2击败伊普斯维奇（Ipswich），主帅阿特塔（Arteta）盛赞16岁小将道曼（Dowman）。

道曼本赛季首次上阵，他也把握好机会，贡献两个进球和一次助攻。对此，阿特塔直言道曼交出一场大师级表现。

他说：“不可思议，他让人难以捉摸，可以从两个方向突破，踢球非常流畅，观赏性十足。”

攻击型中场道曼去年横空出世，他上赛季代表炮兵出场13次，并在3月对阵埃弗顿的比赛中进球，成为英超历史上最年轻的进球球员。

不过，阿特塔一直谨慎使用道曼，本赛季他曾数次进入替补名单但没有获得上场机会。他最后一次出场是上赛季最后一轮对水晶宫的比赛，当时球队已提前夺得英超冠军。

许多青年球星在真正兑现天赋前便逐渐淡出，阿特塔决心在道曼的成长过程中给予他充分的培养和保护。

他继续说：“他才16岁，我们在英超很少看到这样的球员。在这样的环境下，我们希望帮助他成长，同时也必须好好照顾他。”

阿申纳本赛季至今在英超、欧洲冠军联赛和联赛杯六场比赛中保持全胜。在对伊普斯维奇的比赛中大幅轮换阵容，但替补球员展现出的求胜欲仍让阿特塔印象深刻。

他说：“这正是我们希望看到的——无论面对哪一场比赛、哪一项赛事，都保持同样的心态、态度和求胜欲。到目前为止，我们做到了。”