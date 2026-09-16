（布宜诺斯艾利斯法新电）阿根廷足球总会将梅西（Messi）选入阿根廷在当地时间10月6日主场对垒贝宁的友谊赛大名单，让他上演国家队生涯告别赛。



这名39岁的球星在8月宣布结束其长达21年的国家队生涯，其间他曾率队夺得2022年世界杯冠军，并两度问鼎美洲杯（2021年和2024年）。



阿根廷足总主席塔皮亚（Tapia）表明：“我们决定邀请世界上最优秀的球员、国家队的象征兼队长——莱昂内尔·安德烈斯·梅西，让他能于10月6日在阿根廷本土享受一场真正属于他的告别赛。”



这场对阵贝宁的比赛将在布宜诺斯艾利斯的河床队（River Plate）主场——纪念碑球场举行，球场可容纳8万5000名观众。



塔皮亚还邀请了所有2022年世界杯夺冠功臣与梅西一同出席这场盛会，称这将是一次难忘的时刻。

阿根廷将迎三场友谊赛 梅西只踢最后一场

阿根廷在9月底到10月初的国际比赛日期间将进行三场友谊赛：首战于9月30日在科尔多瓦对阵玻利维亚，随后于10月3日在布宜诺斯艾利斯迎战布基纳法索。



梅西则入选第三场对阵贝宁的比赛名单，同样只参加这场比赛的还有两名中场德保罗（De Paul）和洛塞尔索（Lo Celso）。届时梅西料将迎来国家队生涯第208场、也是最后一场国家队比赛。他不仅是历来为阿根廷上阵最多场的球员，也是球队头号射脚，共攻入125球。



在8月上旬父亲豪尔赫（Jorge）去世后，梅西曾透露，对于还能坚持从事任何形式的足球运动多久心存“严重疑虑”。



他在8月底宣布结束国家队生涯时说：“这是一个令我内心深处感到痛苦的决定，至今仍隐隐作痛，但我明白现在是时候了。”



他与美国职业足球大联盟（MLS）球队迈阿密国际（Inter Miami）的合同将持续至2028赛季结束。

上个月，国际足联因阿根廷在世界杯期间违反多项纪律准则，下令其在下一场主场比赛中将观众容量限制在体育场的50%，因此阿根廷对玻利维亚的比赛将在此条件下进行。阿根廷球员曾在世界杯半决赛打败英格兰后，挥舞对马尔维纳斯群岛（英国称福克兰群岛）宣示主权的横幅而引发争议。

此外，他们也因世界杯决赛后的暴力行为被罚，中场帕雷德斯（Paredes）被禁赛10场，后卫莫利纳（Molina）停赛七场，阿尔马达（Almada）则被禁赛一场。这些禁赛令将从接下来的友谊赛起生效。