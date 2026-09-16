（洛杉矶法新电）在美国职业篮球联赛（NBA）针对球星科怀·伦纳德（Kawhi Leonard）严重违反工资帽规定问题的调查告一段落后，多伦多猛禽（Toronto Raptors）于星期二（9月15日）宣布，通过交易从洛杉矶快艇（Los Angeles Clippers）迎回这名冠军功勋前锋。

在本月早些时候NBA调查结束、且快艇表态将遵守联盟处罚规定后，伦纳德这笔自7月起便处于冻结状态的交易终于得以落实。伦纳德曾于2018-19赛季效力于猛禽，并率领球队夺得队史首座也是至今唯一一座NBA总冠军奖杯。

猛禽总经理韦伯斯特（Webster）在猛禽发布有关伦纳德回归的声明中说：“我们非常高兴能欢迎科怀重回多伦多。他对我们球队、这座城市乃至整个国家的贡献毋庸置疑，他身上展现出我们极为看重的竞争力和冠军心态。

“我们相信他的领导力、经验与天赋将助力球队继续向下一座总冠军发起冲击。”

为了迎回伦纳德，猛禽送出前锋英格拉姆（Ingram）、后卫兼前锋迪克（Dick），两个未来首轮选秀权，一个未来首轮选秀互换权，以及两个未来次轮选秀权。猛禽也在声明中向英格拉姆与迪克表达感谢，赞赏他们为球队展现出的职业态度与出色表现。

伦纳德此前转投快艇后的生涯伴随着不小争议。在本月早些时候的调查中，快艇被发现协助伦纳德通过球队赞助商协议绕过联盟工资帽规定。

为此，NBA剥夺快艇五个未来首轮选秀权，并开出3000万美元（约3819万新元）的重罚，伦纳德个人也被处以70万美元的罚款。

快艇早在今年7月就已同意将伦纳德交易至多伦多，但猛禽方面此前坚持须等待联盟调查结果公布后方可正式签约。

快艇老板鲍尔默（Ballmer）上星期天（13日）说，尽管他对联盟调查的部分细节持保留意见，但快艇将完全服从NBA的处罚决定。这一表态最终扫清障碍，促成这笔大交易的最终达成。