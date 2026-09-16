（路透讯）斯里兰卡在即将开幕的爱知—名古屋亚运会上最被寄予厚望的夺金热门帕蒂拉格（Pathirage），在结束首届世界田径终极锦标赛搭乘航班回国后，发现自己的标枪全部损坏，备战计划不幸遭遇挫折。

现年23岁的帕蒂拉格此前在布达佩斯投出91.09米的佳绩勇夺金牌。然而，当他在斯里兰卡城市卡图纳亚克（Katunayake）降落时，这场凯旋之旅却变了味。他星期二（9月15日）在社交媒体上晒出了五支受损标枪的照片，其中包括他在终极锦标赛上使用的三支标枪，并配文：“感谢土耳其航空（Turkish Airlines）。”

帕蒂拉格在社媒分享遭到折损的标枪照片。（取自帕蒂拉格社媒）

路透社在土耳其当地非营业时间向土耳其航空发出询问，但航空公司尚未回应置评请求。

在上个月登顶世界第一的帕蒂拉格，预计在9月19日至10月4日举行的亚运会上，与巴基斯坦的奥运冠军纳迪姆（Nadeem）展开一场巅峰对决。

帕蒂拉格接受媒体采访时说：“这也许是航空公司的失误，但对我而言却造成了无价的损失。不过这不是什么大问题，我会调整心态继续前行。”

据斯里兰卡当地媒体报道，斯里兰卡体育部已称将为帕蒂拉格提供一套全新的标枪，以确保他能够顺利出战亚运会。