全球最大、历史最悠久的格斗游戏盛会——进化冠军系列赛（Evolution Championship Series，简称Evo）星期三（9月16日）宣布，首届“Evo新加坡”即日起正式开放选手报名与门票发售。这项万众瞩目的格斗电竞嘉年华，将于2027年1月15日至17日在滨海湾金沙会议展览中心举行。

除了这项赛事在新加坡的首秀，狮城还将同步举办2026年《铁拳》世界巡回赛全球总决赛（TEKKEN World Tour 2026 Global Finals），届时两项国际顶级赛事的强强联手，必将让狮城成为全球格斗游戏爱好者的瞩目焦点。

五大主流项目 争夺12.5万美元总奖金

首届Evo新加坡共设有五个官方项目，总奖金池至少有12万5000美元（约15万9135新元）。参赛选手可从即日起，通过电竞竞赛平台start.gg注册参赛。

五个竞技项目是：《街头霸王6》（Street Fighter 6）、《铁拳8》（TEKKEN 8）、《漫威斗魂》（MARVEL Tōkon: Fighting Souls）、《罪恶装备：斗争》（Guilty Gear -Strive-）、《碧蓝幻想Versus：崛起》（Granblue Fantasy Versus: Rising）。

其中，《漫威斗魂》自今年8月发售以来引发广泛关注，本次首度入选Evo官方竞技项目。而今年Evo已经在日本和美国拉斯维加斯展开较量，10月则会前往法国举办赛事。

30万美元《铁拳》世界总决赛首次移师狮城

本届盛会的最大亮点之一，是2026年《铁拳》世界巡回赛全球总决赛也将首次移师新加坡举办。比赛将自1月14日至15日展开小组赛，16日进行“最后资格突围赛”（Last Chance Qualifier），并于17日迎来最终八强对决。这项赛事的总奖金池高达30万美元（约38万新元）。

本地全职玩家何坤贤，是第一位登上《街头霸王4》世界冠军宝座的新加坡人。（档案照片）

Evo总经理里克·西赫（Rick Thiher）对新加坡的格斗游戏底蕴赞誉有加。他说：“新加坡在格斗游戏历史上拥有着非常耀眼的篇章，这里不仅孕育出Evo世界冠军‘Xian’何坤贤，还曾成功举办过诸如东南亚格斗游戏大赛（Southeast Asia Major）等世界巡回赛资格赛，更是多家全球知名格斗游戏发行商的亚太办公室所在地。

“我们非常高兴能让Evo与《铁拳》世界巡回赛总决赛，成为狮城辉煌电竞传承的一部分。”

打造玩家狂欢节 带来全方位社区体验

格斗游戏中的许多角色备受玩家喜爱，能展示热爱的Cosplay也成为比赛中不可缺少的一部分。（Evo赛事方提供）

除了主舞台上扣人心弦的职业对决，Evo新加坡还将秉持其“社区、文化、竞技”的宗旨，在滨海湾金沙展馆内为到场粉丝打造全方位的线下格斗文化狂欢。

现场活动包括：全新策划的《铁拳》世界巡回赛历史特展；知名职业选手、解说、游戏开发团队的见面签售会；以及格斗角色Cosplay（角色扮演）大赛与同好交流会等活动。

无法亲临现场的玩家，届时可通过Twitch和YouTube等官方频道，收看每日长达12小时的直播。