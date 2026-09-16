（洛杉矶综合电）一项星期二（9月15日）公布的研究显示，2028年洛杉矶奥运会和残奥会（LA28）预计可为大洛杉矶地区带来最多406亿美元（约516亿新元）的经济产出，并创造最多22万4000个就业岗位。

洛杉矶县经济发展公司（LAEDC）受洛杉矶奥组委（LA28）委托进行分析，估计从奥运筹备阶段至2028年赛事结束，与奥运会相关的经济活动规模将在205亿美元至406亿美元之间。

LAEDC总裁兼首席执行官张史蒂芬（Stephen Cheung）说：“即使以较为保守的角度来看，2028年奥运会相关经济活动的规模和覆盖范围仍然相当可观。”

他说，研究显示，奥运会的影响将遍及地区经济，包括就业、劳动收入、本地企业、游客消费和长期投资等方面。研究同时提供了不同的潜在结果范围，以更透明地呈现奥运会可能为大洛杉矶地区带来的经济效益。

这项研究涵盖洛杉矶、橙县、河滨县、圣贝纳迪诺县和文图拉县，并计算了奥运会运营、交通与安保、基础设施项目、游客活动，以及参与赛事筹办的独立资助机构所进行的支出。

报告指出，与奥运会相关的基础设施投资，包括交通、机场、出行、无障碍设施和场馆升级，将是经济影响最大的来源。报告估计，目前已有约83亿5000万美元的相关投资，被提前推进或投入建设。

“不新建场馆”策略

LA28一直强调“不新建”（no-build）策略，主要利用现有场馆和临时设施，而不是兴建永久性的奥运场馆。

研究预计，奥运会期间将有约200万名游客到访大洛杉矶地区。非居民游客在洛杉矶县的直接消费预计介于16亿美元至43亿美元之间，酒店、餐馆、零售及娱乐业可能因此受益。

报告同时预测，与奥运相关的经济活动将带来51亿美元至59亿美元的联邦、州和地方政府税收。就业岗位预计将涵盖建筑、交通、酒店及餐饮、住宿、安保和行政服务等多个行业。

LA28说，计划将其可对外采购的支出中75%投向大洛杉矶地区企业，其中25%将用于当地企业和小型企业。

LAEDC指出，研究采用两种方法进行估算：一种是较为保守的框架，主要计算流入这一地区的新外部支出；另一种则采用“IMPLAN”投入产出模型，衡量更广泛的经济活动总额。

洛杉矶将第三次举办夏季奥运会，此前曾在1932年和1984年承办奥运会；这也将是洛杉矶首次举办残奥会。