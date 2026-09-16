日本爱知—名古屋亚运会的现代五项在新加坡时间星期三（9月16日）打响，而我国此项目的独苗塔希尔·安萨里（Tahir Ahmed Ansari）不仅在男子个人击剑种子赛中迎来个人亚运首秀，也正式拉开新加坡代表团的征战序幕。

现年34岁的塔希尔在两年前才接触现代五项运动，他在爱知县安城综合运动公园进行的击剑种子赛中收下6胜29负，位列全场36位选手中的第35名。

赛中所有选手进行重剑单循环对决，一剑定胜负。每场比赛限时1分钟，若双方均未刺中则双败。该成绩作为基础积分，决定击剑淘汰赛的签表。

现代五项运动中的击剑采用重剑进行较量，塔希尔（右）虽然首日过后排名靠后，但依然有机会逆袭。（新加坡奥理会提供）

在星期五（18日）下午进行的B组击剑半决赛中，塔希尔将率先登场对阵泰国选手蓬克里特·塔通（Pongkrit Thatthong），若能取胜便能跻身16强，对上种子赛排名第四的韩国选手全雄太，争夺八强席位。

现代五项近年经历改革，将马术改为障碍跑，并将原本多日的赛程压缩。因此塔希尔在结束击剑较量后，会在星期五当天进行障碍赛、游泳以及结合射击与跑步的激光跑项目半决赛。决赛会在星期天（20日）进行。