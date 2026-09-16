新加坡羽毛球队即将出征2026年爱知—名古屋亚运会，骆建佑、杨佳敏、高永杰和洼纯佑星期三（9月16日）出席赛前记者会，畅谈他们对来临比赛的期待。助理总教练何殷聪负责指导单打球员，他希望到时候单打球员能站上领奖台。

羽毛球项目9月20日至29日在日本爱知县的一宫市综合体育馆举行，这是羽毛球自1962年以来第17次作为正式比赛项目出现在亚运会上。

在这四名新加坡球员中，只有男单骆建佑和女单杨佳敏有过亚运会经验，他们在三年前的杭州亚运会分别止步第二轮（不敌马来西亚的黄智勇）和第三轮（不敌中国的陈雨菲）。

谈到今年的目标，世界第13的骆建佑说：“之前的亚运会经历对我来说是糟糕的一次，我在处理心理压力等问题上都更有经验了，这次的目标就是取得比之前更好的成绩。”

世界第45的杨佳敏今年饱受伤病影响，她在6月的澳大利亚公开赛加重左膝伤势，于是决定缺席之后的巡回赛，全力在本地养伤并备战亚运会。

杨佳敏说：“听从医生和教练的建议，我在过去几个月都没有参加比赛，专注养好身体准备亚运会。庆幸的是，一切都很顺利，虽然状态没有百分之百，但我会尽最大的努力。

“我没有为自己设下具体的目标，只想要没有遗憾地完成比赛。”

新加坡过去在亚运会羽毛球项目的最佳成绩，是2006年在广州取得女团铜牌。

负责指导单打球员的助理总教练何殷聪说：“很多高手都会参加亚运会，我们的球员会一场一场去准备，当然我们希望能站上领奖台，尽力为新加坡取得奖牌。”

各国好手聚集亚运会

男单格局十分开放，从今年超级500赛级别以上的巡回赛的成绩来看，12个冠军中有八个来自亚洲，中华台北的林俊易和印度尼西亚的法汉在这八个冠军里均取得其中两个。

上届亚运会男单奖牌得主是中国的石宇奇（金牌）和李诗沣（银牌），以及印度的普兰诺伊和日本的奈良冈功大（铜牌），这四名球员在今年的巡回赛表现一般，李诗沣虽然在马来西亚大师赛夺冠，但整体还是受到伤病困扰，在多个巡回赛早早出局。

反观女单，世界第一的韩国名将安洗莹几乎没有对手，她在今年的大部分比赛中都收获冠军。12个高级别巡回赛中，她豪取其中五个，另外还有亚锦赛和世锦赛冠军进账。

这是我国男双高永杰／洼纯佑首次参加亚运会，上一届出战的新加坡男双是倪祖杰／吴忠汉，当时他们连续击败马尔代夫和尼泊尔组合打进八强。

对于给新兵高永杰／洼纯佑的目标，双打总教练鲍鲁斯说：“我们的球员不是种子球员，得取决于他们的签表如何。上届我们虽然有男双打进八强，但我们也要面对现实。”

洼纯佑说：“不论我的搭档是谁，每一场比赛或是每一次训练都是学习过程。这是我和高永杰的第一个亚运会，也是我参加的第三个大型赛事，我们的世界排名比较低，会竭尽全力，希望能打败排名比我们高的对手。”

我国男双今年轮流搭档，鲍鲁斯说这是为了2028年洛杉矶奥运会而设的，他要从比赛看各个男球员的双打能力，然后看哪对组合有更好的火花。

新加坡这次没参加团体项目，单项赛的抽签时间在9月24日。