（名古屋综合电）中国星期三（9月16日）在2026年爱知—名古屋亚运会男篮八强战中，凭借廖三宁轰下全场最高的30分，以87比78力克沙特阿拉伯晋级半决赛。他们在星期五（18日）的四强赛将对战东道主日本，后者在另一场复赛中以85比78战胜中华台北。

本场比赛中国共有四人得分上双，除了廖三宁的亮眼表现外，余嘉豪贡献了16分和9个篮板。沙特方面则由阿卜杜拉赫曼（Abdurrahkman）拿下全队最高的25分。

廖三宁赛后受访时说：“我们知道这会是一场硬仗，所以做足了准备，即使第三节比赛陷入僵局，我们也没有乱了阵脚。”

受伤病困扰，朱俊龙、赵嘉义和李弘权三名主将集体缺席了本场比赛。中国在半场结束时以48比39领先，但顽强的沙特在第三节展开猛烈反扑，并在节末时将比分扳为62平。

末节决战比分持续紧绷。比赛还剩2分零4秒时，胡金秋两罚全中帮助中国建立83比75的领先优势；随后沙特的苏韦莱姆（Alsuwailem）通过罚球和上篮连得三分，在比赛还剩1分29秒时将分差缩小至78比83。关键时刻，崔永熙与廖三宁连续攻篮得手，为中国锁定胜局。

此前在小组赛阶段，中国三战全胜，场均大胜对手42.7分轻松出线。不过，在本场比赛中，球队在限制沙特的外线投射和突破切入上遇到了一定阻碍；最终廖三宁的突破与崔永熙的三分球提供了持续的火力支撑。

星期五中国对日本的半决赛固然是重头戏，韩国和伊朗也在另一场四强赛中争夺大决赛门票。此前，韩国在复赛中以114比80大胜约旦，而伊朗则以79比74险胜巴林。