日本亚运男足在星期三（9月16日）以2比0小胜香港，顺利在主场迎来爱知—名古屋亚运会A组的开门红。而同时进行的B组较量中，中国凭借两名老将的发挥，以2比1逆转战胜朝鲜也迎来首胜。

日本和香港曾在上一届亚运会的半决赛相遇，当时香港以0比4落败。本次对决中，日本在丰田体育场再次牢牢掌握住场上局势，分别在上半场和下半场由石井久继和永野修都各入一球，兵不血刃带走胜利。

作为上届亚军，日本势必想在主场夺冠，他们以净胜球优势力压泰国，暂列A组头名。

中国死亡之组取首胜

中国男足亚运队本届赛事签运不佳，同组的朝鲜、伊朗和阿联酋均非等闲之辈，B组被外界视为名副其实的“死亡之组”。

在刈谷体育场对阵朝鲜的首秀中，中国的西班牙籍主帅普切（Antonio Puche）尽遣主力，并将朱辰杰、吴曦与张玉宁三名超过23岁的“外卡”老将悉数放入首发阵容。

第27分钟，朝鲜右路踢出默契配合后传中，崔国禁区内跟进低射得手，朝鲜1比0先声夺人。

落后的中国在半场结束前稳住阵脚。第44分钟，老将吴曦下底传中，张玉宁泰山压顶头球破门，帮助球队在半场结束前将比分扳为1比1。

易边再战两队陷入僵持，而中国的老将在第68分钟再次挺身而出。

张玉宁在禁区前沿接后场长传头球回做，37岁的队长吴曦心领神会，门前吊射破门。两名老将时隔20多分钟再度连线，助球队将比分反超为2比1，实现逆转。

取胜后的中国因净胜球劣势紧随小组头名伊朗，两队将在三天之后迎来小组头名之争。