在爱知—名古屋亚运会上，新加坡将首次派出男、女两支三人篮球队伍参赛。这是我国在这个项目的亚运首秀，也是本地篮球征战亚洲最高水平赛事的一次突破。

本届亚运三人篮球赛事设置U23（23岁以下）参赛限制，因此不少熟悉的狮城国手面孔，包括原男队队长奥法（Aufa，25岁）在内，都因超龄无缘入选。

本届亚运，我国派出相当年轻的三人篮球队伍，男女队平均年龄都不到21岁。男队由22岁的钟镇宇担任队长，女队由20岁的黎可盈领衔。两支队伍均由塞尔维亚籍教练拉西奇（Rasic）挂帅。

从“小将”到队长 钟镇宇目标亚运夺牌

过去一年，新加坡三人男篮战绩斐然。在2025年泰国东运会，我国团队在半决赛掀翻区域劲旅菲律宾，并在决赛以18比21憾负东道主泰国摘银，拿下这个项目的东运队史首枚奖牌；到了今年7月的格拉斯哥共运会，男队又在首秀中闯入前六。

作为目前男队唯一在东运、共运两项大赛都出战的国手，钟镇宇星期三（9月16日）在新加坡篮球中心受访时透露，他在共运会对新西兰的关键战受伤，只能目送球队被淘汰出局，感到非常遗憾。至于更早的东运会，他早已“淡忘了那枚银牌”，要以亚运奖牌为目标。

在今年4月的亚洲杯比赛，新加坡小组赛以19比21憾负韩国。此番亚运小组赛再次抽到韩国，钟镇宇（图）力争带队复仇。（郑一鸣摄）

他对《联合早报》说：“我们拿了东运银牌，然后高兴个几天、几周，接着生活还得继续，就是带着那种‘我想要更多’的心态。我想要的是亚运会的奖牌，拿是我职业生涯的一大梦想”。

从队里的球员，到独当一面的队长，也让他直言“差别很大”。“比赛我不仅要自己打好，还得带动全队、帮助队友打好，这跟我一年里大部分时间在主力队打球很不一样。”

本届亚运，分入D组的新加坡男队将对阵亚洲杯亚军韩国、亚洲劲旅日本，以及东运冠军泰国，场场都是硬仗。钟镇宇说：“想要奖牌，就得赢下所有强队，必须达到那个水平。所以不能有‘要是我抽到好签就好了’的想法，终归要闯过这些硬仗。”

“如果目标不是赢，那还打什么球？”

在去年东运半决赛绝杀菲律宾的布莱克尼（Blakney），因服兵役离队约四个月，错过共运会，一个半月前才复训，此番特意请假出战亚运。他受访时表明，目前状态已经就绪。“我们打过很多大赛了，亚运会纸面上是大比赛，但我很放松。”

谈到比赛目标，这名20岁的后卫毫不犹豫地说：“我一直都想站上领奖台、拿奖牌，这是主要目标。如果目标不是赢，那还打什么球？”

回归三人男篮国家队阵容后，布莱克尼希望帮助团队在亚运会冲击领奖台。（郑一鸣摄）

女队共运出局后再战

新加坡女队则在D组抽到泰国、韩国与印度尼西亚，同样面临苦战。队长黎可盈曾征战格拉斯哥共运会，但没能突破小组赛，如今在U23阵容备战。她说共运之后自己出手更果断，也坦言新阵容合练时间有限，共运结束才开始磨合，但对默契有信心。

现为南洋理工大学经济系一年级学生的她，目标是打进四强。“能在这种级别比赛是种荣幸，但也不想让自己和大家失望……无论结果如何，就是拼尽全力，让所有人看到——我们这么辛苦训练不是白练的。”

黎可盈曾和团队在今年4月的亚洲杯闯入八强。她指出，如果团队保持专注，甚至有希望闯入亚运四强。（郑一鸣摄）

主帅拉西奇：球队无所畏惧 以领奖台为目标

按照最新排名，新加坡三人篮球在亚洲排名男队第五、女队第六，凭三年成绩与积分获得亚运参赛资格。主帅拉西奇坦言，新加坡并非体育大国，能有这样的排名已属不易，此番首战亚运，球队的目标仍是领奖台。

他说，团队虽然年轻，但近年来也有不少和亚洲、乃至世界级劲旅交手的经历，包括亚洲杯和世界杯外围赛。

这名塞尔维亚籍主帅说：“我是奔着奖牌去的。现实吗？我不知道，我也不在乎。如果我参加比赛却只满足于‘到此一游’，那是骗自己。每一场比赛、每一项赛事都会有人胜利，我就想当那个赢家。”

我国三人篮球队主帅拉西奇说，希望团队能把征战世界大赛变成常态。他认为，只要把体系和基础建设等前提条件发展好，强力球员的出现就是时间问题。（郑一鸣摄）

他也坦言，如果输了也不算失败，新加坡要以无畏之姿征战亚运，并指对手已不再轻视新加坡：“他们不会再把我们当无名之辈了。以前没人知道新加坡是谁，现在他们看到我们的球员在打世界巡回赛级别的比赛，而且打得很好……就算这次没成，我们也会全力争取下一届（亚运）再拿资格，而且会更有经验。”

根据领队王筱蕊介绍，新加坡三人篮球队将在星期五（18日）凌晨飞往名古屋，并在当地进行适应性训练。三人篮球比赛将在下星期一（21日）拉开帷幕，由女队对阵印尼；男队将在下星期二（22日）与东道主日本交手。按照规则，三场小组赛后排名前二的球队晋级淘汰赛。

新加坡三人篮球队亚运完整参赛名单

男队：钟镇宇、布莱克尼、费扎尔、坎克姆

女队：黎可盈、朱欣怡、林丽佳、郑紫心

受访选手小档案

名字：钟镇宇

年龄：22岁

参加项目：三人男篮

历届亚运会参赛次数：无

受访选手小档案

名字：布莱克尼

年龄：20岁

参加项目：三人男篮

历届亚运会参赛次数：无

受访选手小档案