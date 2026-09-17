（曼彻斯特综合电）在星期三（9月16日）举行的英格兰联赛杯第三轮较量中，“红魔”曼联（Manchester United）在老特拉福德主场大热倒灶，于两球领先的优势下遭到“海鸥”布赖顿（Brighton）以3比2逆转，惨遭淘汰出局。这也是曼联半个世纪以来，首次在主场领先两球的情况下被对手翻盘落败。

曼联开局表现强势，小将莱西（Lacey）在第八分钟拔得头筹，两分钟后中场芒特（Mount）再下一城，助主队取得2比0领先。然而布赖顿在半场补时阶段由科斯图拉斯（Kostoulas）扳回一城。换边后，格罗斯（Gross）在第65分钟扳平比分，德库柏（de Cuyper）随后在第69分钟攻入致胜球。现场完场哨响、嘘声与欢呼声霎时四起，曼联此次告负无疑是令人大为震惊的。

曼联上一次在主场两球领先却最终告负，还要追溯到1976年9月以同样比分不敌托特纳姆（Tottenham）。此外，在上周末的英超联赛，曼联才因争议判罚以0比1不敌同城对手“蓝月亮”曼市（Manchester City），目前在英超四轮战罢仅得一胜，排在第13位，此番杯赛出局更令球队雪上加霜。

此次战败，不由令人再度想起两年前，罗纳尔多（C. Ronaldo）在环球足球奖针对曼联发表的“鱼缸论”。他当时说，曼联“就像水族箱里面有条鱼，它病了，你把它拿出来，问题就解决了。如果你把它放回去，它又会生病。这就是曼联的问题”。

曼联本场难得的焦点也只有小将莱西。首次首发便斩获进球，令他成为继2016年“红魔”前锋拉什福德（Rashford）之后，首名首秀首发就破门的曼联球员。可惜孤掌难鸣，个人的亮眼表现依旧难以扭转球队整体崩盘的局势。

曼联主帅卡里克（Carrick）赛后向球迷致歉并承担全责：“作为一个团队，我们不能接受这样的结果。我为此承担责任，下半场尾声阶段的糟糕表现是我的责任。”

这也是曼联连续三场本土杯赛吞下败仗。他们在上赛季联赛杯次轮互射点球不敌第四级别的格里姆斯比（Grimsby），随后又在今年1月的足总杯第三轮主场1比2遭布赖顿淘汰。

在当晚进行的其余联赛杯第三轮比赛中，阿斯顿维拉（Aston Villa）客场以3比1击退考文垂（Coventry City）顺利过关。狼队（Wolves）则以0比1惜败于埃弗顿（Everton）止步第三轮。