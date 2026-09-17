（综合讯）在新加坡时间星期四（9月17日）凌晨举行的欧洲联赛首阶段首轮比赛中，葡萄牙劲旅本菲卡（Benfica）客场表现出色，以2比0力克意甲豪门体育米兰（AC Milan）。首次参赛的英格兰球队桑德兰（Sunderland）则在主场以1比0小胜荷兰的阿尔克马尔（AZ Alkmaar），迎来队史首场欧联胜利。法甲的里昂（Lyon）则在客场以2比1击败比利时强旅安德莱赫特（Anderlecht）。

客场作战的本菲卡在开场第16分钟便打破僵局。卢克巴吉奥（Lukebakio）在禁区边缘获得起脚空间，低射攻入球门远角，协助客队以1比0领先。换边后第53分钟，卡明斯基（Kaminski）在禁区内15码处凌空抽射破网，帮助本菲卡将比分扩大至2比0，并最终将两球优势保持到终场。

在光明球场，首次亮相欧战赛场的桑德兰迎来了俱乐部历史性的一夜。第66分钟，勒费（Le Fee）在禁区内起脚射门时遭到帕塔帝（Patati）犯规，裁判判出罚球。勒费亲自主罚命中，攻入桑德兰在欧洲联赛历史上的首个进球，并凭借这记点球以1比0小胜阿尔克马尔。阿尔克马尔随后虽全力反扑，但多次错失绝佳扳平机会，只能客场饮恨。

远赴布鲁塞尔作客的里昂同样全取三分。丹麦中场纳尔特（Nartey）与日本国脚中村敬斗在比赛上半场先后建功，为里昂建立起两球领先优势。安德莱赫特下半场中段虽由茨维特科维奇（Cvetkovic）扳回一城，但在随后的狂攻中未能再破门，最终里昂以2比1带走胜利。

同日其他赛场方面，德甲的莱沃库森（Leverkusen）凭借塞斯拉尔（Seslar）送上的乌龙球，以及梅迪纳（Medina）的建功，主场以2比0轻取斯洛文尼亚球队切列（Celje）。

希腊豪门奥林匹亚科斯（Olympiacos）在先失一球的情况下，依靠冈萨雷斯（Gonzalez）与雅列姆丘克（Yaremchuk）的进球，以2比1逆转波兰球队比亚韦斯托克雅盖隆（Jagiellonia）。

塞浦路斯球队尼科西亚（Nicosia）在第88分钟迎来转机，巴尔科韦茨（Balkovec）轰入一记25码远射，助主队以1比0绝杀西班牙的塞尔塔（Celta Vigo）。客场出征的布拉格斯巴达（Sparta Prague）则打出一场大胜，在古达尔（Guddal）上半场梅开二度的带领下，以4比1轻取亚美尼亚的艾拉华特亚美尼亚（Ararat Armenia）。

此外，比尔舒华夏普尔（Hapoel Beer Sheva）与萨格勒布动力（Dinamo Zagreb）在布加勒斯特中立场0比0互交白卷；雷恩（Rennais）客场挑战格拉茨风暴（Sturm Graz）的较量同样以0比0闷和收场。