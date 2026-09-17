（伦敦法新电） 英格兰主帅图赫尔（Tuchel）为他在世界杯四强赛充满争议的换人决定再次辩护时说，在那场输给阿根廷的比赛中的关键时刻，英格兰队仿佛是在“坐以待毙”。

图赫尔目前正准备公布自世界杯痛失好局以来的首期英格兰队大名单。然而，在即将迎来对阵西班牙、克罗地亚和捷克的欧洲国家联赛之前，他透露自己仍然笼罩在未能率队杀入自1966年以来首个世界杯决赛的阴影与痛苦之中。

在那场半决赛中，英格兰凭借安东尼·戈登（Anthony Gordon）的进球取得领先，但随后被恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）和劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martinez）之后的进球以2比1逆转。图赫尔因为在下半场做出一系列保守的防守型换人，将主动权拱手让给阿根廷，赛后遭到外界的广泛批评。

但这名德国籍主教练认为自己必须采取行动，因为英格兰队当时已无法应对阿根廷充满进攻性的调整。

图赫尔在英格兰球队官方应用发布的纪录片中说：“你们可以试着置我于死地。但这是留在我身上的伤疤，不是你们的伤疤。没有人比我更痛苦，没有人比我更渴望胜利。

“大家可以无休止地折磨你，去想‘如果当时做了不同的换人，我们就能赢得比赛’。但你根本无法预知。”

图赫尔解释说，英格兰队员显而易见的疲劳，加上此前在世界杯击败墨西哥和挪威时使用五后卫防守取得的成功，促使他做出收缩防守保住领先优势的决定。

这名曾执教切尔西（Chelsea）、巴黎圣日耳曼（PSG）和拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的名帅，此前因其在俱乐部层面的丰富经验与辉煌战绩而被任命。他曾承诺将打造比前任索思盖特（Southgate）更具进攻性的英格兰队。然而，在他的保守换人影响下，球队反倒退缩回防线，并在阿根廷不断施压下最终崩盘。

他说：“回顾当时发生的一切以及我的决策过程，关键时刻是我们补水时间前给对方送出一次巨大机会。

“我当时想，‘我们撑不下去了，这简直是在坐以待毙’。我们没有控球权，防守做得不好，在4-4-2阵型下防守不好。我们需要支援。

“根据我的观察、经验、掌握的信息，以及阿根廷队展现出的疯狂程度，他们是在一个接一个地换上攻击型球员。那就是我当时试图解决问题的办法。这就是教练干预的意义所在。我是想提供帮助，并非出于个人骄傲或别的什么。我只是想帮助球队。”