世界排名第三的美国女网名将杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）宣布退出即将在本地举行的首届WTA 500级别新加坡网球公开赛，加拿大好手莱拉·费尔南德斯（Leylah Fernandez）则获得外卡亮相正赛。赛事主办方加冷集团（The Kallang Group）也将把加冷一带打造成全方位的网球嘉年华，让未能入场的公众也能感受网球盛宴。

现年32岁的杰西卡在9月初的美网公开赛杀入半决赛，随后不敌阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）。经过高强度的鏖战后，杰西卡星期三（9月16日）通过社交媒体Instagram发布限时动态宣布退赛决定。

杰西卡在Instagram发限时动态，宣布退出新加坡WTA 500赛事。（截图自杰西卡Instagram）

她写道：“在经历几周漫长且消耗极大的美网征程后，我感觉自己的身体状态还未完全准备好重返赛场，也无法达到自己的参赛水准要求。我原本非常期待前往新加坡参赛，希望未来有机会能再来。”

杰西卡此前是本届赛事确认出战的世界排名最高选手。随着她的退出，赛事主办方加冷集团同日宣布，拥有五座WTA巡回赛冠军头衔的加拿大名将莱拉（世界排名第31位）已接受正赛外卡。

升级为WTA 500级别的新加坡网球公开赛总奖金约120万美元（约153万新元），是东南亚唯一的WTA 500级别赛事，将于9月21日至27日在加冷华侨银行室内体育馆（OCBC Arena）上演正赛。参赛阵容依然星光熠熠，包括世界第五的法网冠军米拉·安德烈耶娃（Mirra Andreeva）、世界排名第11的2025年温网亚军阿曼达·阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）、世界排名第18的菲律宾好手亚历山德拉·埃亚拉（Alexandra Eala）以及比利时选手埃莉斯·梅尔滕斯（Elise Mertens）等。新加坡小将承思（Eva Marie Desvignes）则获得资格赛外卡，力争正赛席位。

场外设破发点花园 公众可免费观赛享美食

除了场内顶尖对决，加冷场外也将化身充满活力的网球节。华侨银行室内体育馆外的竞技场公园（Arena Park）将设立“破发点花园”（Break Point Garden），在9月21日至27日期间免费现场直播精选赛事，并设有DJ现场表演、餐车美食，以及以本地体育激情为灵感调制的专属鸡尾酒“加冷狮吼”（Kallang Roar）。

公众还能在9月21日至25日期间参加每日球员见面会。嘉龙威购物商场（Kallang Wave Mall）中庭也将打造巨型网球体验区，设有超大球拍和充气网球供市民同乐。

此外，赛事资格赛将于9月19日和20日进行，公众可免费入场观赛，位置有限，先到先得。邻近的加冷网球中心（Kallang Tennis Hub）也将同步举行亚洲12岁以下青少年网球团体赛决赛（9月15日至19日）及新加坡网球邀请杯（9月23日至26日），让网球迷一饱眼福。

新加坡网球公开赛联合赛事总监亚兹德·奥斯曼（Yazed Osman）说：“除了展现世界顶级网球选手的风采，我们也希望创造机会，让更多人接触网球并融入赛事的火热氛围。通过一系列免费且易于参与的活动，我们将把这项盛事的激情带给全岛的球迷、家庭与访客。”