（北京路透电） 24座大满贯得主乔科维奇（Novak Djokovic）星期三（9月16日）宣布，在世界排名下滑至第12位且在美网经历一轮游后，他将在时隔11年之后重返中国网球公开赛，以期重新积聚竞技状态。

这名39岁的塞尔维亚巨星将重返这项在北京举行的ATP 500级别赛事，此前他在中网保持极为辉煌的完美全胜战绩，并以六座单打冠军保持赛事的历史全胜夺冠纪录。乔科维奇上一次在中网夺冠并参赛，还要追溯到2015年。

乔科维奇宣布重返中网之前，在美网首轮历经五盘苦战意外不敌阿根廷非种子选手纳沃内（Navone）。作为四届美网冠军得主，乔科维奇在比赛中途曾呕吐，并在比赛后半程受到背部与头部伤病困扰，极大地影响他的发球能力。这场失利也标志着他自2006年澳大利亚网球公开赛以来，首次在大满贯赛事的首轮便被淘汰出局。

这名前世界第一名将在社交媒体贴文说：“我很兴奋能够重回国家网球中心，在大家面前献艺——那是我们网球运动中最棒的比赛场地之一。”

本届中国网球公开赛男子正赛将于9月30日至10月6日期间举行，去年捧起男单冠军奖杯的是意大利世界排名第一的辛纳（Sinner）。