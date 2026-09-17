2026年爱知—名古屋亚运会女子板球八强赛在星期四（9月17日）爆出令人意外的场外赛果。时隔12年重返亚运舞台的中国女子板球队，因比赛场地严重积水导致赛事取消，最终按竞赛规程依据世界排名判定负于孟加拉国队，一场未战抱憾出局。

本场八强赛原定于当地时间星期四上午9时进行。尽管比赛当天名古屋当地天气已经转晴，但由于此前连续多日降雨，赛场草皮积水严重且未能及时排净。板球比赛对球道与跑动区域的地面干燥度要求极高，若草皮湿滑将极大增加球员受伤风险。赛会裁判组在两度推迟开赛时间后，最终确认场地条件无法达到安全竞赛标准，无奈宣布比赛取消。

按照亚运会板球竞赛规则第16.10.2(b)条规定，若因降雨或场地积水导致淘汰赛阶段无法进行且无补赛安排，将直接依据双方赛前排名或种子顺位决定晋级名额。世界排名第10的孟加拉国队因此直接被判晋级半决赛，资格赛突围的中国队则被裁定淘汰。

本届亚运会女子板球项目仅有八支队伍角逐，并直接采用“一场定胜负”的单场淘汰制，中国队落入上半区直接遭遇种子劲旅孟加拉国队。

对于中国队而言，这场“不战而败”的结局尤为苦涩。今年5月在吉隆坡举行的亚运资格赛中，当时世界排名第43位的女健儿们顶住压力，在关键战中击败世界排名高出自己20多位的尼泊尔队，夺得宝贵入场券，时隔12年重返亚运赛场。全队平均年龄仅21岁，大部分队员此前从事垒球、足球及网球等项目，属于跨项选材。

中国队队长朱明月此前在备战亚运时曾表明，队伍时隔多年站上高水平国际舞台，主要目标是与亚洲强队过招、积累实战经验，一步步缩小与板球劲旅的差距，同时为板球进入2028年洛杉矶奥运会夯实基础。未料连球棒都尚未挥动，全队便以场地积水裁决的方式结束名古屋之旅。