（伦敦综合电）英格兰足球超级联赛球会切尔西（Chelsea）管理权出现重大变动。切尔西星期四（9月17日）宣布，球会主席托德·伯利（Todd Boehly）与董事马克·沃尔特（Mark Walter）已将所持有的球会股份全数售予大股东清湖资本（Clearlake Capital），后者正式全面掌控这支伦敦豪门。

切尔西在官方声明中证实，清湖资本旗下附属机构将收购伯利以及沃尔特手中的全部股权。在此次交易前，私募基金清湖资本持有切尔西62%的股份，其余股权由伯利、沃尔特，以及瑞士富豪汉斯荣格·维斯（Hansjorg Wyss）共同持有。声明补充说，维斯将继续保留重要股东兼合伙人身份。

球会并未公开此次交易的具体财务细节，但英国《金融时报》（Financial Times）披露，伯利与沃尔特预计获得9亿5000万英镑（约16亿2300万新元）现金，包含债务在内，这个交易对球会的估值约为50亿美元。

伯利、沃尔特与清湖资本于2022年5月联手以25亿英镑从阿布拉莫维奇（Abramovich）手中收购切尔西。不过，伯利过去两年据报与清湖资本在引援策略、主帅人选及新球场规划等运营方向上分歧严重，双方曾数度试图收购对方股权以谋求绝对控股。

卸任的伯利在声明中说：“能担任切尔西主席是我的荣幸。我非常珍视与清湖资本及其他股东的合作，坚信切尔西在清湖资本的领导下能够持续迈向成功。”清湖资本联合创办人埃格巴利（Behdad Eghbali）与费利西亚诺（Jose E. Feliciano）则感谢伯利的付出，并强调球会日常运营、管理层与发展策略均保持不变。

“蓝军”切尔西上赛季在英超仅排名第10，目前已聘请阿隆索（Alonso）执掌帅印，力求重返联赛前列。