上届季军赛中以7比0大胜乌兹别克斯坦的中国女足，在星期四（9月17日）再次对阵后者时陷入苦战。上半场丢球后仰赖张琳艳的破门才避免落败，无缘在爱知—名古屋亚运会女子足球项目G组中迎来两连胜。

首轮比赛，中国女足以5比1大胜香港迎来开门红，但这支目前世界排名第16的上届季军在第二轮小组赛中遭遇强力阻击。

世界排名第51的乌兹别克斯坦在上半场进行至44分钟时率先发难，由后卫霍莉达·达达博耶娃 （Kholida Dadaboeva）头球补射破门，抢得领先。

下半场比赛开始，中国女足做出调整，换上包括球星王霜在内等三人，进攻也逐渐起势。上场对阵香港时双响的王霜，在第70分钟从侧路起球找到王妍雯，后者摆渡给门前的张琳艳后实现扳平。

看到逆转希望的中国女队之后大军压上，却始终无法找到第二个进球，全场轰出24脚射门但最终只能在第二轮打平仅有五脚射门的乌兹别克斯坦。

赛后中国队1胜1平手握四分继续领跑G组，她们会在下星期一（21日）的末轮对阵菲律宾，依然掌握出线主动权。

乌兹别克斯坦则连续收下两场平局，积攒两分暂且位列次名，她们下一战将面对香港，争取直接出线机会。各小组前两名，以及两支成绩较好的小组第三名能晋级八强淘汰赛。