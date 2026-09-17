随着球迷对新加坡足球的支持日益高涨，惹兰勿刹体育场未来或将增加观赛容量。新加坡足球总会目前正与新加坡体育理事会商讨扩建方案，计划在现有约6000个座位的基础上，增建一个拥有1500个座位的南看台。

足总会长李小冬在星期三（9月16日）发布的2025／2026年度报告中透露上述计划。报告引述他的话说，“雄狮”新加坡国家男子足球队过去一年的表现带动了球迷的热情，足总正在与体理会合作提升本地球迷观赛席位。

他补充说：“我们的体育场座无虚席，现场气氛也比以往任何时候都更加热烈。在亚洲杯外围赛对阵孟加拉的最后一场比赛中，有超过3万名球迷到场支持雄狮；而在新加坡举行的每一场亚细安锦标赛，门票也都全部售罄。”

为了回应球迷的热情支持，足总正与体理会合作提升本地足球比赛的观众席位。《海峡时报》引述消息人士报道，双方自8月的亚细安锦标赛结束以来便一直在进行磋商。

李小冬在报告中说：“首先是在惹兰勿刹体育场增建一个拥有1500个座位的全新南看台，随后还将迎来榜鹅和大巴窑新体育场的落成。这些基础设施的升级将使我们能够迎接更多球迷亲临现场，从而让新加坡足球变得更加充满活力与包容性。”

新加坡足总会长李小冬为雄狮近年取得的成绩感到骄傲，并计划提升本地足球比赛的观赛容量。（档案照片）

若计划落实，新的看台预计将建在乔治王道一侧。我国“12狮”（LIONSXII）于2012年征战马来西亚超级联赛期间，曾搭建临时的“乔治王看台”以增加球场容量，该看台后于2015年拆除。

目前，相关扩建方案仍在审批和磋商阶段，具体细节及落实时间尚未确定。《联合早报》已向足总和体理会询问相关计划，双方均不愿进一步置评。

球迷热情高涨 容量问题受关注

惹兰勿刹体育场的容量和门票供应近年来成为球迷关注的话题，尤其是今年8月对阵泰国的亚细安锦标赛半决赛首回合。面向主队球迷发售的四千多张门票开售后迅速售罄，不少球迷未能购得门票。

每当雄狮在新加坡有重大比赛，球迷都会来到惹兰勿刹体育场支持球队。（档案照片）

在2024年的赛事中，新加坡主场对阵越南的半决赛首回合门票同样掀起抢购热潮。当时数千名球迷在惹兰勿刹体育场外排队购票，超过5000张门票在不到七小时内售罄。

在主帅李斯平的带领下，“雄狮”过去一年在赛场上的成绩也进一步推高了球迷热情。球队在2025年11月历史性取得2027年亚洲杯参赛资格，并在刚结束的亚细安锦标赛闯进半决赛，连续两届晋级四强。

作为四届赛会冠军，雄狮将主场比赛安排在惹兰勿刹体育场举行，因为拥有超过5万个座位的国家体育场已被预订用于举办8月9日的国庆庆典。据负责运营的加冷集团透露，拆除庆典设施并恢复球场状态大约需要两周半的时间。

雄狮前锋伊尔汗·范迪（右）在亚细安锦标赛半决赛首回合破门，打破泰国的零封金身。（档案照片）

惹兰勿刹体育场目前可容纳约6000名观众，也是新加坡超级联赛球队狮城水手队（Lion City Sailors）和幼狮（Young Lions）的主场，并承办亚冠二级联赛。