（迈阿密综合电）阿根廷超级巨星梅西（Messi）在新加坡时间星期四（9月17日）进行的美墨冠军杯（Campeones Cup）中头球破门，并送出一次助攻，带领美国职业足球大联盟（MLS）卫冕冠军迈阿密国际（Inter Miami）以2比0力克墨西哥豪门蓝十字（Cruz Azul），队史首次问鼎该项赛事。

这场胜利不仅助迈阿密国际首次捧得美墨冠军杯，同时见证梅西为球队射入第100个进球的里程碑，还为世界杯上收下亚军的梅西带来了今年首座冠军奖杯。

此役夺魁也为迈阿密新任主帅、阿根廷籍教头“基利”·冈萨雷斯（“Kily” Gonzalez）送上一份完美的执教首秀大礼。冈萨雷斯是在上个月获得任命，但由于签证问题延误，他直到本周才首次带队进行训练。

100 veces nos levantamos del asiento.

100 veces nos abrazamos. 100 veces Leo. ✨ pic.twitter.com/6CnSILXAFT — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2026

梅西罕见头球破门

首先打破场上僵局的是迈阿密国际。比赛进行到第24分钟，虽然进球者是梅西并无意外，但他头球破门却较为少见。

苏亚雷斯（Suarez）在底线附近起脚传中，身高仅1米70的梅西在禁区内高高跃起，力压对方后卫迪塔（Ditta）冲顶破门，帮助迈阿密国际取得1比0领先。

第81分钟，迈阿密国际终于锁定了两球的领先优势。梅西开出角球，准确找到埋伏在禁区内的卡塞米罗（Casemiro），后者在远门柱俯身头球破门，将比分改写为2比0。

一年一度的美墨冠军杯是由上一年度的美职联总冠军，对决墨西哥超级联赛的“冠军中的冠军”（Campeon de Campeones，即墨西哥超级杯冠军）。

美墨冠军杯今年举行到第八届，根据规则，比赛循例由美职联参赛球队的主场承办。

在迈阿密国际夺冠之前，墨西哥球队已经包揽过去三届赛事的冠军。而墨西哥传统劲旅蓝十字至今仍未能染指该项荣誉，他们也曾在2021年的决赛中遗憾落败。