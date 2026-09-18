（曼彻斯特综合电）虽然双方都派出大幅轮换的阵容，英超豪门曼市（Manchester City）仍在新加坡时间星期五（9月18日）的英联赛杯第三轮，以5比0大胜英冠球队诺维奇（Norwich），展现出深厚的阵容实力。

由于曼市当家球星哈兰德（Haaland）轮休，17岁曼市前锋桑巴（Samba）迎来一线队首秀。出任中锋的他成为全场焦点，先是在第29分钟攻入头球，又在三分钟后助攻切尔基（Cherki）破门，随后在第54分钟自己完成梅开二度。

以近乎完美的表现完成一线队首秀后，身为曼市青训毕业生的桑巴感叹道：“我知道我会有机会首次代表一线队获得一些出场时间，但能以这样的方式完成首秀，真的令人难以置信。

“连我都不敢相信，但这只是一个开始。我还有一段很长的职业生涯要走。这是一次非常棒的首秀，我现在开心得不得了。”

曼市新援阿兰·埃利亚斯（Allan Elias）也在迎来首秀的同时取得进球。这名边锋上个月以3200万英镑（约5454万新元）的初始转会费从巴西球队帕尔梅拉斯（Palmeiras）加盟。此外，另一名备受期待的年轻球员麦卡杜（McAidoo）也在比赛末段取得进球。

各赛事取六连胜 曼市主帅马雷斯卡“非常满意”

本季至今，曼市在各项赛事已取得六连胜，将在10月底的联赛杯第四轮主场迎战布赖顿（Brighton）。

谈到战胜诺维奇，曼市主帅马雷斯卡（Maresca）说：“从第一天开始我就说，我对球队的工作方式感到非常满意……这不是一场轻松的比赛，因为对手态度认真、表现职业。我对球队的表现非常满意。”

马雷斯卡也赞赏桑巴把握住机会。这名意大利籍主帅说：“令人满意的不只是他的两个进球，还有他整场比赛的表现。”

曼市主帅马雷斯卡（左）对球队的状态十分满意。在曼市功勋主帅瓜迪奥拉离任后，外界一度认为球队会陷入动荡期，但接手球队的马雷斯卡以一波开季连胜打消质疑。（路透社）

桑巴通常在场上司职中场，但此役踢中锋发挥也十分不错。马雷斯卡说：“他过去并没有经常踢中锋，我们在过去几天尝试让他踢这个位置。他的终结能力非常出色，所以这是他非常精彩的一场比赛。”

本场比赛实际上是两队替补阵容之间的较量。马雷斯卡对首发阵容进行10处调整，诺维奇主帅克莱门特（Clement）也作出九处调整。

这也显示出对于诺维奇而言，这场比赛显然并非首要任务。不过，克莱门特仍对球队的失利感到失望。他说：“每个人都一直在拼搏、努力，并保持纪律性。我看到几名球员不错的个人表现，但在对手只有六次射正的情况下丢了五球，这很难接受。

“我们知道曼市拥有非常出色的阵容。诺维奇展现出不错的面貌，但对我来说，这个比分实在太过悬殊。”