（都灵综合电）欧洲联赛首轮比赛在新加坡时间星期五（9月18日）全部结束。尤文图斯（Juventus）主场5比0大胜荷兰球队奈梅亨（NEC Nijmegen），对方门将波尔斯特（Polster）的两次失误成为比赛转折点。

比赛第九分钟，波尔斯特就出击判断失误，让尤文边锋冈萨雷斯（Gonzalez）抢在他之前断下皮球，帮助主队首开纪录。

第24分钟，阿拉伊贝戈维奇（Alajbegovic）扩大领先，沃尔特马德（Woltemade）随后又攻入罚球，帮助尤文上半场以3比0领先。

易边再战，切利克（Celik）在第75分钟将比分扩大至4比0。随后波尔斯特再次弃门出击，却没能将球解围，被穆阿尼（Muani）过掉。面对空门，穆阿尼带球到门线边缘后轻松得分，帮助尤文锁定5比0的大胜。

马赛延续惨淡开局

同日，法甲球队马赛（Marseille）客场1比4不敌土耳其的贝西克塔斯（Besiktas）。马赛本赛季的糟糕开局仍在延续。球队此前已在法甲遭遇三连败，如今又在贝西克塔斯面前遭遇一场惨败。土耳其球队下半场连进三球，最终取得大胜。

苏格兰冠军凯尔特人（Celtic）同样遭遇尴尬失利，主场以1比3不敌匈牙利球队费伦茨城（Ferencvaros）。而在伦敦，英超球队水晶宫（Crystal Palace）上半场三度攻破球门，最终4比0轻取波兰球队波兹南（Poznan）。

另一支英超球队伯恩茅斯（Bournemouth）客场2比1击败西班牙的皇家社会（Real Sociedad）。挪威球队利勒斯特伦（Lillestrom）则在联赛阶段首场比赛主场1比2不敌葡萄牙球队托伦斯（Torreense）。

较早时候，希腊球队OFI克里特（OFI Crete）主场2比0击败德国的霍芬海姆（Hoffenheim）；萨尔茨堡（Salzburg）则客场1比0战胜保加利亚球队索菲亚（Levski Sofia）。