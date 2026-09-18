2026年WTA 500级别新加坡网球公开赛举行在即，国际知名体育品牌威尔胜（Wilson）的东南亚授权分销商Avid Sports，星期五（9月18日）与加冷集团（The Kallang Group）及新加坡网球总会（STA），签署为期三年的战略合作协议，多管齐下深耕本地网球生态圈，为本土球员晋升通道、教练培训及基层运动普及注入全新动力。

这项长达三年的合作，横跨专业人才梯队与基础设施两大板块。在球员与青训发展方面，Avid Sports与新加坡网球总会正式启动威尔胜首个针对本地选手的运动员奖学金计划，这也是该品牌首次在本地签约新加坡球员。这个计划将在U12、U14、U16及公开组（Senior）四个组别中，资助最多16名具备高潜质的本土球员，为他们提供专业比赛器材与运动服饰。资助期初步设定为两年，并会根据选手的表现评估决定是否再延长一年。

除了直接资助球员，合作还涵盖社区与教练发展计划，每年将为10名网总教练提供专业装备支持，以提升一线带教水平；同时通过网总官方用球计划，赞助针对少年儿童的“红橙绿球”（Red, Orange and Green）入门培训项目及指定巡回赛事，打通从民间到职业的衔接。

在场地依托与大众参与方面，Avid Sports将带领威尔胜以官方场地合作伙伴的身份全年在加冷网球中心（Kallang Tennis Hub）设立常驻据点与专卖店，并在社区推出面向所有球友的“全城穿线”（Stringing Across the City）免费穿线服务。

安踏集团海外事业部东南亚区域威尔胜业务负责人黄琼瑜，在星耀樟宜雨漩涡前举行的活动谈及未来三年的整体布局时表示，品牌的愿景是让网球的影响力延续到赛事周之外，真正融入狮城球友的日常生活。她强调，通过职业赛事带来启发、加冷中心提供日常参与场景、奖学金建立人才通道，以及专业穿线服务下沉至普通爱好者，多方合力才能形成一个可持续成长的本地网球生态。

针对这项战略合作与即将到来的高规格国际赛事，新加坡网球总会会长郭慧琪受访时透露，网球是一项高度全球化的运动，本地选手要取得突破，势必需要海外集训与出国参赛的磨练，而差旅、住宿与参赛费用对运动员及他们的家庭而言往往是一笔沉重的开销。

郭慧琪表示，品牌设立的奖学金与赞助能切实分担选手出外征战的经济压力，更为单打独斗的年轻球员带来家乡伙伴支持的精神后盾。

新加坡网球总会集训队选手徐希（左）与徐杰（右）兄妹呼吁公众多多支持本地网球比赛。（特约伍书永摄）

出席现场的新加坡网球总会集训队选手徐希（20岁）与徐杰（21岁）兄妹受访时说，经济成本和海外参赛开支是本地年轻球员面临的最大难题。徐希直言，这类战略合作为年轻一代打下了坚实基础。徐杰也认为，基础装备与资源有了保障，球员才能心无旁骛专注于赛场。谈及即将在本土举行的比赛，徐希说：“希望大家多支持本地球员，到场来看即将开打的WTA 500比赛。”