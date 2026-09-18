（堪培拉综合电）澳大利亚籍Hyrox女选手乔安娜·维特日克 （Joanna Wietrzyk）日前在北京参赛时，赛中腹泻失禁，排泄物沾满腿部，但依然完赛并夺冠，引发卫生争议。她星期四（9月17日）晚发文道歉，表示将放弃这场比赛的冠军积分。

乔安娜星期四在Instagram发文，向“中国人民、我的参赛对手、现场观众以及Hyrox赛事主办方，就北京比赛期间发生的事情表示诚挚歉意”。

这名保持世界纪录的运动员在上星期六（12日）的比赛中坚持完成比赛并最终夺冠。比赛包含高强度的体能训练项目，并使用公共器材。比赛画面显示，她的双腿沾有粪便，相关视频随后在网上迅速传播，引发广泛讨论。

不过，她在星期四晚间的贴文中承认，她当时应该“离开赛道”，并表示“人生中还有比比赛更重要的事情”。

她写道：“比赛开始时，我感觉我的身体状况很好，没有任何理由认为我会生病。

“现在回想起来，我很后悔当时没有离开赛道。我意识到本应该作出不同的选择。我会为决定继续比赛的行为负责，并对因此给他人带来的不适和比赛秩序受到的影响深感抱歉。”

她说，她将放弃赢得这场比赛所获得的积分。“我知道我的行为造成的影响不仅仅局限于自己，我对所有受到影响的人深感抱歉。

“我会从这次经历中吸取教训，并铭记于心，包括记住人生中还有比比赛更重要的事情，也要知道什么时候应该选择离开。经过反思，我决定追溯性地退出这场比赛，并放弃我所获得的积分。”

Hyrox官方致歉 修改规则避免类似事件发生

Hyrox是一项越来越受欢迎的健身赛事，于2017年在德国创办，如今已在世界各地举办。这项赛事于2024年底首次进入中国大陆。

在每场比赛中，参赛者需要交替完成1公里跑步和高强度体能训练。训练项目在共用的场地和器材上进行，包括划船机、雪橇推行、波比跳、药球投掷，以及背着沙袋进行弓步蹲等。

本周稍早，Hyrox就乔安娜获准完成北京站比赛并夺冠一事致歉，并承诺立即修改赛事规则。Hyrox联合创办人莫里茨·弗斯特（Moritz Furste）在Instagram发表声明，向所有“直接或间接受到影响”的人道歉。

弗斯特说：“Hyrox犯了一个错误，没有在比赛过程中立即作出反应。归根究底，预见这些潜在情况是我的责任，但我没有做到。”

他补充说，Hyrox已经“立即修改了规则手册”：“从这一刻起，我们已经实施新的规则和处理程序，以防止类似情况再次发生。”

在上周末的事件发生前，赛事规则会对一些轻微违规行为进行处罚，例如在赛道上乱丢垃圾、吐痰或在地上擤鼻涕等，但并没有针对失禁等紧急情况的即时处理程序。

乔安娜在声明最后写道：“感谢这段时间一直支持我的人，无论是作为一名运动员，还是作为一个普通人，也感谢所有主动联系我、给予我善意和支持的人。

“现在的我很难用言语表达这对我而言有多么重要。接下来我会花一些时间休养、反思，好好照顾自己和家人，暂时远离外界的喧嚣。”