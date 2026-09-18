没有人不喜欢收礼物吧？一般采访大型运动会时，主办方都会给来自世界各地或区域的媒体送上媒体包。虽然大家都不至于迫切想要得到这个媒体包，但还是会好奇和期待里面装了什么“宝贝”。

这三年来，记者连续采访了杭州亚运会、巴黎奥运会和即将开幕的爱知—名古屋亚运会，所以收到的“礼物”也算是应有尽有，特别是杭州亚运会，不仅有那像极了Samsonite的时尚又防水的黑色背包、U型枕头、保温杯、精美笔记本等记者的实用物品，还有像丝巾那样能展示地方文化元素的潮物 。

爱知-名古屋媒体包里当中，有两件物品却特别吸引眼球，一是地震与海啸安全指南，二是有助于消除疲劳的冰凉冷敷贴片。

大家都知道日本是世界上地震活动最频繁的国家之一，也经常会受到台风和海啸的威胁，但媒体包里出现地震与海啸安全指南，还是让人意想不到，也希望我们永远也用不上。

另外，媒体包里出现一大盒的冰凉冷敷贴片，相信也极为罕见，甚至是“史无前例”。记者就听到有人纳闷地问：“哎哟，怎么会送这个？”，但一旁的我其实在暗自窃喜。虽然这么说会透露年纪，但我确实很需要。

这次来到名古屋开启采访工作之前，记者在大阪逛了几天，但因为穿错鞋子（为防水而穿了较重的登山鞋），再加上日本的楼梯超多，记者只走了一天就已经全身酸痛了。于是，我当下就买了一双舒适的运动鞋，再跑到日本连锁折扣店Donki买了镇痛消炎贴片。

虽然已经买了镇痛消炎贴片，但亚运会还未真正开始，相信大会送的冰凉冷敷贴片，我接下来肯定还是用得上。

还有一个让我相当喜欢的“礼物”是Type C耳机。虽然大家现在都在用蓝牙无线耳机，但我还是更习惯用前者，即插即用，不用充电，也较不容易丢失。耳机是记者在进行采访后听录音的必需品。

总的来说，相较于杭州亚运会，爱知—名古屋的媒体包虽显得较为简朴，但我却认为非常实用和称心。正所谓礼物不在贵，而在送得对。