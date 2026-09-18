2026年爱知—名古屋亚运会将在星期六（9月19日）开幕，关于防范针对运动员的网络霸凌与畸形饭圈文化再次成为官方治理的焦点。为保护运动员免受网络霸凌，中国和日本联手在亚运前夕发布粉丝行为准则和采取人工智能监控等措施。

据《朝鲜日报》报道，中国体坛长期以来一直深受极端饭圈文化困扰，针对特定运动员的跟踪骚扰和在网络平台上发布大量恶意评论的事件屡见不鲜。甚至在涉及中国选手之间的对决中，双方粉丝也会向对手发出嘘声或进行辱骂。

今年4月，曾蝉联奥运金牌的中国19岁跳水名将全红婵在遭受网络霸凌后公开求助，相关涉事人员随后受到了处罚。鉴于此类风气持续存在，且亚运会临近，中国有关部门呼吁公众保持理性克制，并强调了维护“国家形象”的重要性。

中国体育总局上星期五（11日）发布亚运会观赛提示，明确指出观众在赛场实施不文明行为不仅侵犯了运动员权益，也损害了国家形象。官方强调需坚决遏制“畸形饭圈文化”对体育界的渗透和侵蚀，并警告违反者可被依法追究相关责任。

作为东道主的日本也启动了实时监控系统，以保护运动员免受网络攻击。日本奥委会在主办城市名古屋安排了律师团队，以便针对互联网及社交媒体上的恶意言论迅速做出反应。

此外，当局还部署了人工智能系统，用于自动检测违规内容并评估威胁等级；同时设立了专门的移动通讯软件渠道，方便运动员举报受害情况并寻求心理咨询与援助。

冬奥监控未能完全遏制

日本曾在2月举行的米兰—科尔蒂纳冬奥会期间实施过实时监控，但未能完全阻断网络攻击。当时，因伤退赛的滑雪运动员近藤心音遭遇了大量恶意评论的围攻，她后来透露自己在队内也遭受了霸凌，并于6月宣布退役。

针对运动员的线上及线下嘲讽与骚扰行为，并非仅限于特定国家或地区。根据国际奥委会8月发布的一份报告，在2024年巴黎奥运会和2026年米兰—科尔蒂纳冬奥会期间，全球范围内共确认了2万4700起针对运动员的恶意发帖事件。

国际奥委会发出警告称：“针对运动员的网络辱骂行为并不仅限于虚拟空间，它可能导致现实生活中长期的身体、心理及经济层面的伤害。”

曾参与冬奥监控的一名日本奥委会官员也告诉法新社：“哪怕只是一条负面评论，也可能造成深深的伤害。运动员并不想看到这些内容，因此许多人选择完全不看社交媒体，这意味着他们错过了那99%的善意支持信息。这真的很遗憾。”