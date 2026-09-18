（名古屋路透电）随着越来越多代表团对爱知—名古屋亚运会的住宿安排表达不满，亚洲奥理会星期五（9月18日）指出，虽然兴建亚运村本可避免住宿难题，但这会导致赛事结束后留下一处难以利用的“白象资产”。

爱知—名古屋亚运会最初的亚运村建设计划因成本控制原因被取消，主办方不得不另辟蹊径，安排1万7000名运动员及随队官员入住酒店、集装箱式简易房，以及意大利邮轮歌诗达赛琳娜号（Costa Serena）。

然而，住宿环境狭窄和床铺尺寸过小引发了诸多抱怨。此外，日本代表团还出现男女选手被安排同房的荒唐状况，让主办方面临更多质疑。

亚洲奥理会总干事侯赛因·阿尔—穆萨拉姆（Husain Al-Musallam）对此回应说：“投入巨额资金兴建亚运村很简单，但我们需要考虑的是——在闭幕式之后会发生什么？亚运村将如何被利用？”

同时担任世界泳联主席的阿尔—穆萨拉姆说：“考虑到赛事的成本和规模，我们需要保持一定的灵活性。没错，亚运村看起来确实不错。但归根结底，我们需要务实。”

亚运村非强制性配置

尽管2030年多哈亚运会和2034年利雅得亚运会都将设有亚运村，但负责爱知—名古屋亚运会的亚洲奥理会协调委员会主席塔亚布·伊克拉姆（Tayyab Ikram）指出，亚运村并非任何一届亚运会的强制性配置。

伊克拉姆说道：“我们掌握了关于房地产价值变动的明确数据。我们不希望在赛事结束后留下一处闲置的白象资产。有关住宿的讨论并不轻松，但这并非一种妥协，因为我们找到了一些非常独特的替代方案。”

艰难时期的体育赛事

组委会解释，原先预估本届亚运约有1万5000名选手及相关人员参加，但8月中旬临时增加台科搏／桌上足球（Teqball）及板式网球（Padel）两个正式项目，导致参赛规模因此扩增至约1万7000人，住宿量能也逼近极限。

阿尔—穆萨拉姆说：“（当时的抉择是）要么牺牲运动员或付出高昂代价，因此我们选择了不牺牲运动员。我们希望每位运动员都能拥有参赛的机会。面对当前亚洲乃至全球范围内的政治危机与冲突，此刻我们比以往任何时候都更需要体育赛事。”

制定紧急方案预防台风

此外，亚运主办方也已制定应对紧急情况的预案，以防范可能于星期一（21日）威胁爱知—名古屋沿海地区的台风。名古屋市长广泽一郎告诉路透社：“在一般降雨情况下，赛事将照常进行。”

歌诗达赛琳娜号被征用充当亚运会运动员的住宿，当局为防范台风已制定应对紧急情况的预案。（关俊威摄）

兼任本届亚运组委会副会长的他补充：“不过，如果遭遇引发紧急预警的特大暴雨，我们将安排运动员暂时撤离。此外，如果遇到台风级别的强风，邮轮将驶离近岸区域。针对此类情况，我们已制定了明确的应对规程。”

广泽一郎表示，鉴于五年前的东京奥运会因疫情而无法接待现场观众，公众积压已久的观赛热情将使赛场座无虚席。“日本已许久未举办过这种规模且允许观众入场的赛事，因此公众的关注度极高。眼下，名古屋当地的热情正日益高涨。”