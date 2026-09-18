前三节成功守住，最后一节遗憾丢球，新加坡女子钩球队在爱知—名古屋亚运会的首战上以0比2不敌泰国，星期五（9月18日）无缘B组的开门红。

在岐阜县绿色体育场进行的这场东南亚对决，是本届亚运女子钩球赛事的第二场比赛。世界排名第38的新加坡虽然对上了排名第27的泰国，但在场面上并没有落入下风。

泰国虽然握有六成的控球权，但前三节始终无法攻破新加坡顽强的防线.我国女队则在反击中屡屡造成对手犯规，让对手全场领到三张绿卡和一张黄卡。

钩球比赛中，吃到绿卡的球员需离场两分钟，而黄卡则有至少五分钟的罚时，对手在此期间会有人数优势。

不过,遗憾的是，还拿到九次角球的新加坡女队没能把握机会，10次射门均偏出。而泰国终在最后一节打破僵局，由阿鲁查·高莫威（Arucha Komolwit）在第50分钟突入门前完成破门。

想逆转局面的新加坡女队之后剑走偏锋，选择换下守门员派上第11位球员加强进攻。但没能守住球权，反而被昆吉拉·因帕（Kunjira Inpa）在第57分钟攻破空门，只能吞下0比2的败仗。

新加坡今年早些时候通过外围赛的考验，拿到正赛资格，这是连续第二届参加亚运会的比拼。这次和亚洲强队印度和日本，以及泰国、印度尼西亚和乌兹别克斯坦分在一组。

每组的头两名将直接晋级半决赛，第三和第四名则能进入第五名的争夺战。新加坡下星期一（21日）会挑战2018年的亚运冠军日本。

各队除了要争取奖牌，冠军还可以直通2028年洛杉矶奥运会，第二到第五名也可以参加奥运会外围赛，竞争势必激烈。