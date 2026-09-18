四年一届的亚运会将在星期六（9月19日）晚在日本开幕。除了代表新加坡出战的304名健儿外，赛事也有不少值得关注的明星运动员。《联合早报》带你盘点游泳、羽毛球、乒乓球、体操、击剑、电竞六大项目里值得关注的亚洲名将。

游泳：中国天才少女于子迪 巴黎奥运冠军潘展乐

13岁的于子迪可谓本届爱知—名古屋亚运会最炙手可热的泳坛新星。这名“小孩姐”在2025年的新加坡游泳世锦赛一举成名。

在记者的现场见证下，当时年仅12岁的她随中国队夺得女子4x200米自由泳接力铜牌， 成为游泳世锦赛史上最年轻的奖牌得主。她还在三个世锦赛个人项目中以第四名与奖牌擦肩而过，在赛后的混采区成为各大媒体“围堵”的对象。

今年她进一步打响名声，在3月的200米蝶泳比赛中击败了拥有多枚奥运金牌的美国名将里根·史密斯（Regan Smith）。

于子迪要到下月亚运会闭幕两周后才满14岁，她的目标恐怕早已不止亚运，而是更大的奥运会。本届亚运会的游泳比赛将在星期天（20日）开战，她将从200米蝶泳开始冲击金牌，此外还将出战200米和400米个人混合泳。

在于子迪即将掀起青春风暴之时，亚洲泳坛第一人、中国名将潘展乐也将强势出战，构成“一老一新”的组合。带着男子100米自由泳世界纪录和巴黎奥运会冠军的底气，潘展乐将力争卫冕亚运男子100米自由泳冠军，此外还会参加接力项目。

羽毛球：韩国“女皇”安洗莹 奥运亚军昆拉武特

在本地读者熟悉的羽毛球项目，多名亚洲、乃至世界级选手将强势登场。其中最大牌的球星，当属韩国“羽坛女皇”安洗莹。

今年4月在亚锦赛夺冠后，安洗莹集齐了亚运、奥运、亚锦赛、世锦赛等顶级赛事的冠军，达成个人单项全满贯，目前以难以撼动的优势坐稳女单世界第一把交椅，将强势冲击亚运女单卫冕。

男单方面也看点十足，中国“一哥”石宇奇在上届杭州亚运不敌队友李诗沣、屈居亚军后，本届强势归来。在他带领下，一众中国好手与世锦赛冠军、奥运银牌得主泰国好手昆拉武特间的竞争值得期待，而今年8月升上世界第一的印度尼西亚名将佐纳丹，也将充当“搅局者”的角色。

乒乓球：中国“莎头组合” 日本张本兄妹

谈到亚运传统焦点项目——乒乓球，不少球迷都会想起“冠军拿到手软”的中国名将王楚钦和孙颖莎。作为奥运冠军组合，两人在过去两届亚运也都斩获混双冠军，并且在上届杭州亚运包揽男女单打冠军。此番，两人连续第三届联手出战亚运，夺冠的信念不言而喻。

不过，“莎头”组合将面临东道主日本的挑战。这次日本在主场派出男女各五名乒乓球选手，其中就包括名气不小的张本兄妹。

作为亚锦赛男单冠军，哥哥张本智和是毋庸置疑的日本头号男单，而作为超级新星崛起的妹妹张本美和，也放话要冲击女单、女双、混双和女团的全部四枚金牌，来势汹汹。

体操：巴黎奥运三金得主冈慎之助

来到体操项目，人气最高的选手莫过于巴黎奥运三金得主、日本名将冈慎之助。这名22岁的选手，已经成为日本体操新一代的领军人物。在2024年巴黎奥运会，他拿下男子团体全能、个人全能和单杠三枚金牌。

此外，在东京奥运会夺得男子个人全能金牌和男子单杠金牌的桥本大辉，将和冈慎之助组成夺金“双保险”，两名世界级选手的主场表现值得期待。

击剑：奥运两连冠得主张家朗

在击剑赛场，“香港剑神”张家朗是最具代表性的面孔之一。他在东京、巴黎连续两届奥运会夺得男子花剑个人金牌，并在上届杭州亚运夺得该项目的金牌，本届将力争卫冕。

佩剑赛场则看韩国名将吴尚旭。身为巴黎奥运男子佩剑个人赛冠军兼杭州亚运冠军，他将继续捍卫韩国在该项目的传统优势。

电竞：《英雄联盟》“大魔王”Faker

而在传统赛场之外，作为亚运正式项目的电子竞技也颇具话题性。30岁的韩国传奇选手、“大魔王”Faker（本名李相赫）是当仁不让的《英雄联盟》（League of Legends）世界第一巨星。

在杭州亚运，Faker就因夺得金牌而免服兵役。来到本届，如果他再夺金牌，就能拿到韩国的“终身俸”福利，每月能领取30万韩元（约276新元），或一次性领取2240万韩元。

乍一看，“终身俸”对衣食无忧的Faker来说微不足道，但考虑到他生活节俭，每月平均开销据说只有200新元，有网友笑称，这笔“终身俸”能让他“免费生活”。

从13岁的于子迪到30岁的Faker，从泳池、球台到电竞赛场，本届亚运会星光熠熠。当这些亚洲乃至世界级名将同场竞技，亚运赛场的两个多星期，将是体育迷感受亚洲体坛最高水平的难得机会。