（伦敦法新电）英格兰足球总会主席黛比·休伊特（Debbie Hewitt）星期五（9月18日）公开向国际足联（FIFA）主席因凡蒂诺（Infantino）施压，要求他公开与此前流产的“向私人投资者出售世界杯股份计划”相关的全部文件。

该售股计划此前遭到全球足坛的强烈反对，并在引发巨大反弹后宣告破产。其中，欧洲足联（UEFA）甚至一度威胁，若不搁置该计划，将杯葛国际足联旗下的所有赛事。

黛比除了担任英足总主席外，也是国际足联副主席兼理事会成员。她已正式致函因凡蒂诺，要求在10月15日国际足联理事会召开下一次会议之前，完整披露该方案的所有相关信息与档案。

黛比要求公开巴洛贡事件文件

此外，黛比也要求公开另一份涉及外部政治干预的敏感文件，即在今年世界杯期间，国际足联决定暂缓执行美国队前锋巴洛贡（Balogun）红卡禁赛令的决策过程记录。此前有报道指出，在这一极具争议的禁令被暂缓执行前，美国总统特朗普曾亲自致电因凡蒂诺进行干预。

今年8月，因凡蒂诺曾就这个售股方案的决策过程向各成员国足总公开致歉，国际足联管理委员会随后也在一份声明中承诺将对事件展开复查。然而，官方迄今仍未确认由谁来主导这起内部调查。

欧足联此前已表明对因凡蒂诺“失去信心”，并已在美国法院发起诉讼，索取该私人售股计划的相关文件。

不仅如此，欧足联还承诺在明年3月举行的国际足联大会上，推举一位有公信力的候选人来与因凡蒂诺竞争主席职位。据悉，新一届大选候选人提名的截止日期为今年11月18日。

因凡蒂诺已于本月早些时候证实，自己将积极寻求竞选连任。