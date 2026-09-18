（名古屋综合电）爱知—名古屋亚运会星期五（9月18日）进行的男子钩球小组赛出现重大乌龙事件，主办方将韩国国歌错播成了朝鲜国歌，引起韩国方面的强烈不满。

本届亚运会称得上是波折重重，先是住宿条件受到很多参赛运动员的质疑，还因为赛场的排水等问题，导致中国女子板球队在未登场比赛的情况下，直接被淘汰出局。如今亚运会的混乱状况还在继续，这次轮到国歌播放错误的问题。

据韩媒news1报道，在韩国对孟加拉的男子钩球小组赛赛前，组委会按照惯例播放双方的国歌时，误将韩国国歌错放成了朝鲜国歌。大吃一惊的韩国选手们立即将手从胸前移开，并向工作人员指出错误。

现场播音员知道放错国歌后立即紧急停止播放，转而播放孟加拉的国歌，而直到双方结束握手致意环节后，韩国国歌才得以播放。

虽然韩国最终以5比0大胜孟加拉，但主教练赛后对于国歌放错一事表达了不满，表示无法理解国际赛事中会出现这样的失误。相关人士表示：“韩方为了掌握事态，收集了视频等证据，最终确认播放了朝鲜国歌。我们计划向组委会提出抗议。”

这并非韩国第一次在大型运动会上遭遇此类乌龙事件。在2024年的巴黎奥运会开幕式上，当载有韩国代表团的船只入场时，现场播音员也曾将韩国名字误称为朝鲜。随着争议的发酵，国际奥委会向韩国代表团正式致歉。