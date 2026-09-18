2026年爱知—名古屋亚运会大部分比赛在名古屋市举行，但东京也将迎来游泳、跳水和马术三个项目。承办这三个项目的两个场馆，都曾在2021年东京奥运会期间投入使用，让东京再次成为亚运赛场，也体现了赛事善用既有设施、减少重复建设的理念。

位于东京江东区的东京水上运动中心，是本届亚运会游泳和跳水项目的比赛场地。参赛选手入住的汐见王子酒店距离场馆约15分钟步行路程，交通相当方便。

这座水上运动中心是为东京奥运会兴建，设有符合世界泳联标准的泳池，场馆可容纳约5000名观众。没有比赛期间，场馆则作为公共体育设施向公众开放。

东京水上运动中心在没有比赛期间，会作为公共体育设施向公众开放。（邝启聪摄）

游泳项目将于星期天（9月20日）揭开战幕，一连进行至25日；跳水项目则于26日开始，至30日结束。

马事公苑历史悠久 两度承办奥运赛事

另一个比赛场地是位于世田谷区、被住宅区环绕的JRA马事公苑。从东京水上运动中心搭乘公共交通前往，约需1小时15分钟。

由日本中央竞马会（JRA）运营的马事公苑历史悠久，于1940年落成，原本是为当年举行的奥运会而兴建。不过，由于第二次世界大战前的局势发展，1940年奥运会最终取消，马事公苑随后被用于推广各种马术运动。

于1940年落成的马事公苑历史悠久，在没有赛事时，这里成为免费开放的公园。（邝启聪摄）

马事公苑是1964年和2021年东京奥运会的比赛场地。如今没有赛事时，这里除了是免费开放的公园，也继续用于推广马术运动。

本届亚运会马术项目于下星期一（9月21日）开赛，一直进行至10月4日闭幕礼当天。

或许由于东京只承办三个项目，这座城市的亚运会氛围并不算浓厚。从机场抵达东京，到穿过各个地铁站，沿途几乎看不到与亚运会有关的宣传。

不过，东京都政府体育振兴本部仍在积极推广赛事。亚运会期间，东京都厅舍大厅将作为观赛活动场地播放比赛录像，公众无需事先登记即可自由入场；不过，当局会根据场内人流情况采取入场限制措施。

此外，为庆祝亚运会开幕，东京都厅舍、东京水上运动中心和驹泽奥林匹克公园纪念塔，将从星期六（9月19日）至10月4日亮起代表亚运会会徽的四种颜色灯光，为这场亚洲体育盛会增添一些东京元素。