考虑到成本、赛后利用率和可持续性问题，亚洲奥林匹克理事会（OCA）与2026年爱知—名古屋亚运会奥组委首次选择摒弃兴建传统的选手村，改以另类住宿如邮轮和集装箱式临时板房，以及酒店来安置来自45个国家与地区的超过1万5000名运动员和工作人员。

然而，就在临近开幕式前的一个星期，有关本届亚运会住宿的负面新闻却排山倒海而来，先是暴雨导致位于名古屋港花园码头的部分集装箱式临时板房积水，数百名运动员一度被迫紧急疏散；之后是韩国篮球队批评集装箱式住宿房小床短，菲律宾部分教练与随队官员也因为房源不足而被迫入住爱彼迎（Airbnb）民宿等等。

武术队是新加坡首批上船的运动员。图为林思韦从背后拍摄妻子兼队友陈彦凝的身影。（取自林思韦IG）

那新加坡代表团是否也受到影响？由于绝大部分的新加坡选手所参加的项目都在星期六（9月19日）的开幕式后才正式展开，因此停泊在名古屋港金城码头的歌诗达·赛琳娜号（Costa Serena）大型邮轮，星期四（17日）才迎来了首批新加坡运动员，他们包括武术队、体操队、乒乓球队和水球队等等。

武术名将林思韦：睡得很好 原本期待有更多日本料理

在动身前往名古屋前，就在社交媒体上对另类住宿体验表示期待的我国前世界武术冠军林思韦在接受《联合早报》的采访时说：“我们搭红眼班机，早上抵达后就赶着去训练了，直到傍晚才真正安顿下来。忙碌了一整天后，我晚上睡得很好。”

户外甲板区是林思韦在邮轮上最喜欢的地方。（林思韦提供）

谈到自己最喜欢邮轮上的哪个地方，他则说：“最棒的地方肯定是户外甲板区，那里有躺椅，可以晒晒太阳，但我还是希望邮轮上有更多活动或商品店。”

饮食方面，林思韦原本也期待能吃到很多不同的日本料理，“但后来我才想起这是一艘意大利邮轮，所以没能如愿，但整体来说，食物的选择和品质还是不错的。”

林思韦在自己的社交媒体上分享了亚运会邮轮住宿上的房间照片。（取自林思韦IG）

MMA女将张汇雯：邮轮超出预期 没什么好抱怨

第一次代表新加坡参加大型运动会，作为我国综合格斗（MMA）队唯一代表的张汇雯则说，一开始得知亚运会期间会住在邮轮上时觉得非常酷，但随着网络上出现越来越多有关亚运会住宿的负面评语时，她也不免担心起来。

但张汇雯登船后，立即就改观了。她说：“这里的住宿超出了我的预期。我睡得很好，而且很意外的是，我完全感觉不到船身在移动。所以到目前为止，整个住宿体验都非常舒服。”

她补充道：“我已经逛了船上不少地方。这里的设施其实相当齐全，有游泳池、桑拿房，还有其他设施。我最喜欢的应该就是这里非常方便，吃饭、休息和放松的地方都集中在一起。老实说，这里的住宿安排没什么好抱怨的。

“食堂提供的食物种类很丰富，品质也相当不错，有不同的选择，所以我都能找到适合自己的食物，尤其现在临近比赛，更需要注意饮食。”

井浚泓：要集中看对手比赛录像较困难

即便多年来征战四方，但新加坡乒乓球女队主教练井浚泓仍觉得，这次住海上是个“另类的感觉”，并强调球员们适应得很快，也很开心。

但谈到食物，她却犹豫了一下说：“反正美味谈不上，就比较健康、务实吧！”

此外，她也认为住在船上，要集中起来看对手的比赛录像很“艰苦”，很不方便，所幸球员们在集训时已经看过一轮了，但不论如何，他们还是会尽力做好准备。

本届亚运会主办方9月18日上午为新加坡代表团举办欢迎会，团长吴启元（红衣中）、副团长足球名宿杜里奇（红衣右）和地板钩球前国手法里扎·扎比尔（红衣左）与其他工作人员一起出席。（新加坡全国奥委会提供）

团长吴启元：集装箱住宿设施齐全

截至目前还没有任何新加坡运动员入住集装箱式的临时住宿，但已从15日开始体验这种另类住宿的新加坡代表团团长吴启元则对住宿相当满意。

“整体而言，住宿环境舒适，设施也相当齐全，房内有冷气、舒适的床铺、洗衣机、烘干机、淋浴设备，甚至是坐浴式马桶。主办方也为所有入住者提供了洗衣凝珠、衣架，以及包含个人护理用品的欢迎礼包。”

他还提到饮食说：“这里的餐厅为运动员提供营养丰富的餐食，选择也相当多样，包括日本料理。

“总体而言，我们的团队已经顺利安顿下来，大家的精神状态也很好。主办方正积极为各国和地区奥委会提供支援，确保每个人都得到妥善照顾，让我们能够安心备战赛事。

“在整个亚运会期间，我们也会继续与运动员、各队职员和主办方保持密切联系，确保新加坡代表团得到充分的支援。我们已经准备好迎接亚运会，也期待其余新加坡代表团成员陆续抵达，更期待看到我们的运动员在赛场上全力以赴，发挥出最佳水平。”