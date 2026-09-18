新加坡在现代五项的唯一选手塔希尔·安萨里（Tahir Ahmed Ansari）星期五（9月18日）结束自己的首届亚运会之旅，他在爱知—名古屋亚运会的现代五项止步半决赛。

现代五项在安城综合运动公园进行，34岁的塔希尔出战击剑、障碍赛、游泳，以及结合射击与跑步的激光跑，最终获得1042分，在36名选手中排名第36位。

这是我国历来第二次派出现代五项选手代表，林暐諹三年前在杭州亚运会同样止步半决赛。

塔希尔是新加坡代表团在本届亚运会首名出场的运动员，对于自己这次的表现，他告诉《联合早报》：

“我这次比赛的表现并不算理想。不过，这是一次很棒的经历，也让我更清楚自己在技术层面还欠缺什么，为接下来进一步提升、应对高水平比赛打下基础。

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“我觉得自己的发展空间非常大，也迫不及待想继续训练，并参加更多高水平的现代五项赛事。”

结束比赛后，塔希尔（左）和教练切利·伊戈尔（Celli Igor）合影留念。（全国奥理会提供）

塔希尔是一名表演艺术工作者，20多岁中期开始接触障碍赛，但两年前才开始接触现代五项，并在34岁之龄首次站上亚运会赛场。

他继续说：“看到协会里的工作人员，以及现场其他新加坡人脸上洋溢着喜悦和自豪，我深受触动。每当看到他们的脸，我都会提醒自己，能够获得代表新加坡参赛的机会，是一份荣幸。”

塔希尔在安城综合运动公园进行的击剑排名赛中取得6胜29负，排名第35。（全国奥理会提供）

一共有18名选手晋级决赛，来自韩国的全雄太与另外三名队友闯入决赛，他上届在杭州实现男子个人冠军和男子团体冠军双冠。

此外，中国和哈萨克斯坦也有四名选手晋级决赛，其他六人来自日本（两人）、菲律宾（两人）、泰国和乌兹别克斯坦。

决赛会在星期天（20日）下午进行。