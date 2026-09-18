（巴黎路透电）法国足球巨星姆巴佩（Mbappe）星期五（9月18日）终结与美国体育用品巨头耐吉（Nike）长达20年的合作关系，转而签约瑞士运动品牌昂跑（On）。随着新兴竞争对手在运动鞋市场步步紧逼，这对耐吉而言无疑是又一记重创。

昂跑计划于2027年推出其首款足球鞋，并已任命法国退役名将亨利（Thierry Henry）出任其足球总监。消息传出后，昂跑在美国上市的股票价格盘前交易上涨了5%。

这家获得网坛传奇费德雷尔（Federer）投资支持的公司，目前正积极拓展美洲市场以寻求增长，这个地区占其总营业额的半数以上。尽管昂跑一直坚持以全价销售为主的策略，但由于今年美洲区域消费支出出现波动、经济形势不稳，其在当地的业务拓展也面临不少阻力。

耐吉不断流失足球球星

姆巴佩改投昂跑，也意味着这位法国国家队队长与耐吉自2006年起建立的长久合作关系画下句点。在此之前，耐吉才刚将随西班牙队夺得2026世界杯冠军的年轻新星亚马尔（Yamal）“拱手让给”老对手阿迪达斯（Adidas）。

耐吉在另一份声明中写道：“我们为双方在球场内外共同取得的成就感到自豪。随着姆巴佩迈入职业生涯的新阶段，我们祝愿他未来继续取得成功。”

在葡萄牙巨星“帅罗”克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）的职业生涯步入尾声后，耐吉越来越依赖姆巴佩，并将他视为足球领域最核心的全球代言人之一。

在今年的美加墨世界杯上，这位曾夺得世界杯冠军的球星依然是耐吉足球营销的绝对主角，耐吉甚至在不久前才为他推出了专属定制版的“刺客”（Mercurial）系列战靴。

姆巴佩也在其社交媒体平台上发文称：“（足球）再次引导我迎来了人生中最大的转变之一。现在，我发现自己置身于一群与我拥有共同梦想的创新者之中。”