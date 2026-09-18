爱知—名古屋亚运会乒乓球项目团体赛和单项赛抽签结果星期五（9月18日）出炉，新加坡男女队签运整体而言还算不错，单项赛不乏闯入八强的希望。男队和哈萨克斯坦争盟主闯16强；女队则连续两届和印度同组，这次希望能力压后者拿到小组第一。

亚运会乒乓球赛事将从星期天（20日）开打，由团体赛打头阵。男团有23队参赛，女团有19队竞逐。男团分成七组，五组有三队，两组四队；女团分成六组，四组有三队，两组四队。

新加坡男队和女队凑巧都被分入有四队的小组，男队在G组，和哈萨克斯坦、孟加拉和老挝较量；女队则在F组，和印度、巴基斯坦及印度尼西亚交手。根据赛制，各组前二晋级淘汰赛，不过拿到男团A和B组第一，以及女团A到D组第一的球队直接晋级八强，其他出线的队伍参加16强。小组赛结束后会再度抽签决定淘汰赛对阵。

可以直接晋级八强的预料将是绝对强队——A组和B组的中国男女队和日本男女队、女子C组的韩国和D组的中华台北或朝鲜。由于不是种子队，新加坡即使拿小组第一无法直闯八强，若顺利出线将先打16强。

上届闯入八强的新加坡男队料和实力接近的哈萨克斯坦争夺盟主，女队则继上届杭州亚运会小组赛后再碰印度，当时我国2比3惜败给印度以小组第二出线，最后止步16强。

不过，我国女队也曾在去年的亚锦赛八强3比2打败印度，女队主教练井浚泓表明，球队之前已经预计过有可能会再碰印度，大部分队员对彼此都比较了解，队员们也没有什么包袱。

她说：“小组有四个队对年轻球员来说是锻炼的机会，大部分都是第一次打亚运会，希望能够展现自己。（对印度）没有任何包袱，就是去拼对手，打出年轻小将的气势和风范。”

我国单项赛有望冲击八强

单项抽签方面，我国球员多数64强轮空，前期也很少碰到实力强大的中国和日本选手，有机会走得更远。男队主教练高宁透露，希望有代表能闯入八强；而井浚泓则说，无论签运好坏，将一场一场打。

男双郭勇／冯耀恩32强将对垒乌兹别克斯坦组合，16强对手很有可能是马来西亚的钟子毅／黄祺燊。我国组合已经连续两届东运会打败马国夺金，如果能再获胜，两人可能在八强对上日本的张本智和及篠塚大登或印度的世界第二组合马纳夫·泰卡尔／马纳什·沙。

另一支男双周哲宇／蔡邵恒32强则对战巴林或巴基斯坦组合，16强可能将硬碰韩国的三号种子林钟勋／吴晙诚。

女双舒麟茜／黎明映如果没有意外，能在32强拿下和16强分别拿下蒙古及哈萨克斯坦组合，进入八强料挑战世界第三的香港组合杜凯琹／吴咏琳。陈昭澐／黎嬣萱32强料能战胜尼泊尔组合，在16强或挑战韩国的朱芊曦／申裕斌。

男单方面，冯耀恩64强对垒老挝的哈格博格，32强对垒伊朗或马尔代夫选手，预料都能过关，但16强可能碰上香港的黄镇廷面临考验，若过关很有可能在八强对上三号种子、日本的张本智和。郭勇直闯32强对垒老挝或卡塔尔选手，16强可能对上日本选手松岛辉空。

头号女单曾尖32强对黎巴嫩或叙利亚选手，16强很可能碰上韩国的朱芊曦。舒麟茜则在32强对垒孟加拉或澳门选手，16强可能要挑战中华台北的郑怡静或朝鲜的金琴英。

混双签运比较不理想，冯耀恩／曾尖很有可能在32强对上日本的篠塚大辉／伊藤美诚。郭勇／黎明映的32强对手将是哈萨克斯坦或中华台北组合，若能过关就料硬碰夺冠热门、中国的王楚钦/孙颖莎。

住宿离赛场远 球队积极应对

这次乒乓球比赛在爱知县丰田市举行，可是包括新加坡在内的多国乒乓球选手都被安排住在名古屋港的邮轮上。球队如果乘坐组委会的巴士往返赛场，单程大约要一个小时，如果遇上尖峰时段，时间则会更长。

对此，井浚泓说：“交通的确是头痛的问题，高峰（时间）的话集训回来就不是那么准时，赛前坐车时间上要做调整。（不过）不光是我们一个队，所有住在船上的队伍都要克服。”