（伦敦综合电）“三狮军团”英格兰主帅图赫尔（Tuchel）星期五（9月18日）公布了新一期国家队大名单，此前被排除在世界杯阵容之外的亚历山大—阿诺德（Alexander-Arnold）和帕尔默（Palmer）双双回归，携手出征欧洲国家联赛。

效力于皇家马德里（Real Madrid）的右后卫阿诺德自2025年6月以来，便未再代表英格兰出战，而切尔西（Chelsea）前锋帕尔默则凭借本赛季的出色状态入选，两人的回归填补了此前缺席世界杯阵容的遗憾。

谈及两名球员的回归，图赫尔在新闻发布会上解释：“我认为帕尔默需要证明自己。阿诺德也是如此，他从未被我们排除在可选范围之外。现在是他展示实力、来到集训营并展现最佳状态的机会。”

皇马边卫阿诺德在本赛季初的表现亮眼，成功打动英格兰主帅图赫尔，重返国家队。（法新社）

与此前出征美加墨世界杯的那份名单相比，图赫尔此次做出了10处人员调整。除了阿诺德和帕尔默外，刘易斯·霍尔（Lewis Hall）、刘易斯—斯凯利（Lewis-Skelly）和卡尔弗特—卢因（Calvert-Lewin）也重返国家队。

此外，利物浦（Liverpool）边锋恩古莫哈（Ngumoha）、埃弗顿（Everton）后卫布兰夫韦特（Branthwaite）、伯恩茅斯（Bournemouth）中场亚历克斯·斯科特（Alex Scott）和布赖顿（Brighton）门将斯蒂尔（Steele）也入选了27人名单。

图赫尔同时弃用了曾参加世界杯的沃特金斯（Watkins）、伊万·托尼（Ivan Toney）和马杜埃凯（Madueke）。此外，福登（Foden）、吉布斯—怀特（Gibbs-White）和沃顿（Wharton）等也未能获得征召。

三狮将于9月26日开启欧国联征程，在温布里球场迎战世界杯冠军西班牙，三天后客场对阵捷克。接着，三狮将在10月客场挑战克罗地亚和主场迎战捷克。英格兰剩余的两场比赛将于11月进行。

范博梅尔率比利时出征 儿子首入选荷兰国家队

“欧洲红魔”比利时国家队新帅范博梅尔（van Bommel）当天也公布最新一期大名单，其中皇马门将库尔图瓦（Courtois）因伤缺席，引发不少讨论。

此次大名单中，德布吕纳（de Bruyne）和卢卡库（Lukaku）依旧是比利时的灵魂人物，而库尔图瓦的缺席无疑是一个不小的损失。尽管球队召入拉门斯（Lammens）等新秀，但面对意大利、法国和土耳其这样的强队，恐怕难保龙门不失。

值得一提的是，范博梅尔的儿子鲁本（Ruben）也在同天首次入选荷兰国家队。他在记者会上获悉儿子入选的消息后说：“我为他感到非常自豪，就像任何一名父亲看到儿子入选国家队时那样。我自己也曾为国家队效力，那是球员能达到的最高水平。”

这名效力于艾恩德霍芬（PSV Eindhoven）的球员将在新帅哈维（Xavi）麾下，与范戴克（van Dijk），以及无缘美加墨世界杯的廷贝尔（Timber）、费林蓬（Frimpong），出战本月晚些时候进行的欧国联比赛。

比利时的首场比赛将于9月25日在客场对阵意大利；而就在前一天，荷兰将在主场迎战德国，开启欧国联的征程。