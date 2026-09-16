中国男子篮球队星期五（9月18日）发挥失常，在爱知—名古屋亚运会以77比97输给拥有主场之利的日本，刷新历史上对垒日本的最大比分败仗，连续两届亚运会只能争铜牌。日本则写下亚运男篮赛场上44年来最佳成绩。

中国男篮两个月前才在主场举行的世界杯亚洲区外围赛73比92败给日本，写下对日本的最大比分败仗，想不到两个月后这个分差再从19分被拉大到20分。比赛现场的荧幕虽然在终场时显示比分为97比78，但亚运会组委会赛后在官网成绩和赛后报告中将其修正为97比77。

值得一提的是，日本男篮这次参加亚运会，没有像世界杯外围赛一样以最强战力出征，少了有美国职业篮球联赛（NBA）经历的八村垒、河村勇辉、渡边雄太等多名大将，换上了和两个月前对中国时完全不同，由国内联赛班底和一名美国大学联赛球员组成的12人阵容出战亚运会。

日本球员在获胜后，向现场观众致意。（关俊威摄）

日本数据全面领先 体格小篮板球却更多

不过这支被称为日本二队，小组赛二胜一负的代表队，在爱知国际体育馆众多球迷的支持下势如破竹，力压小组赛三连胜且有八位主力参加过那场世界杯外围赛，此前亚运会小组赛三战全胜的中国。

比赛的这一天是日本入侵中国的九一八事件95周年，虽然网上对于中国要在这一天拿下这场比赛的呼声高涨，但比赛形势却是向日本一边倒。

日本在这场比赛全程领先，快攻和三分球攻势让中国防不胜防。他们的投篮命中率达到49%，三分球命中12个，两分球28个，且体格相对没那么高大的他们，反而抢到的篮板球比中国更多，共达47个。而中国的这四项数据分别为38%、7个、21个和41个。日本在比赛第三节一度把分差拉到30分以上，在末节胜负没有悬念的情况下才被中国追回不少分数。

日本的混血球员小约翰·哈珀（5号）本场拿到14分，投入四个三分球，是球队取胜功臣之一。（关俊威摄）

中国主帅郭士强被网民喊“下课”

对于这场败仗，中国主帅郭士强说：“确实今天我们整场比赛从开始到结束，我们整体比赛防守确实做的不是很好。”他总结说，球队开场就漏了三个三分球，防不好对手的快攻，加上篮板防守也做得不好，因此在场上很被动。

中国本场得分最高的胡金秋（16分）也说：“队伍总体来说，没有对方准备的充分，没有对方打的强硬……大家也能在球场上看出来对方准备的比我们好，命中率比我们高，把我们几个重点人员都限制得特别好。”他也说，球队下来必须调整好心态和状态迎接下来的铜牌战，也希望球队在经过这次之后总结经验和教训，让中国篮球能够越来越好。

赛后，“郭士强下课”的词条冲上微博热搜。总结球队今年夏天的表现，郭士强说：“首先我从来不打分，我也不会给自己打分，也不会给任何队员打分。但是我可以告诉你，这个夏天我们这个团队，不管教练团队、保障团队还是运动员，都非常认真努力地在做好每一场训练、每一场比赛。我们这个团队、中国男篮，大家所有人都非常辛苦。”

中国主帅郭士强（右）在比赛中多次喊出暂停，但球队终究无法扭转败局。（中新社）

日本主帅吉本泰辅受访时则说：“显然中国是一支很好的球队，才华洋溢，有很多好球员，在一起打球有段时间了。不过我认为我们的强度和防守为我们设定了基调，我们团结合作，有27次助攻，只有三次失误，我想那是关键，而且我们打得很快。”

值得一提的是，吉本泰辅还是现任NBA费城76人（Philadelphia 76ers）的助理教练，也曾是纽约尼克斯（New York Knicks）的助理教练，说得一口流畅的英语。他也是日本国家队的助理教练，只是这次以主教练的身份带队参加亚运会。

日本主帅吉本泰辅（右边黑衣）赛后和球队一起庆祝胜利。（路透社）

日本将在星期天的决赛中，和早前77比51打败伊朗的韩国争金。球队此前在亚运的最佳成绩是1951年和1962年赢得的银牌，因此将放眼在主场创造历史。