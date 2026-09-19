（伦敦法新电）布伦特福德（Brentford）在新加坡时间星期六（9月19日）凌晨的英超联赛中，主场以3比0大胜切尔西（Chelsea），让后者主帅阿隆索（Alonso）在接下来三周的国际比赛日窗口中，有足够多需要思考和解决的问题。

在起初经历一段充满希望的新帅蜜月期后，切尔西在最近三场联赛中仅拿到一个积分，目前以七分排在第七位，不过本轮其他比赛结束后排名肯定将下滑。

布伦特福德本场凭借杰登·安东尼（Jaidon Anthony）、伊戈尔·蒂亚戈（Igor Thiago）和法比奥·卡瓦略（Fabio Carvalho）的进球，结束英超三连平，继续保持不败，在积分榜上以九分升到第三位。

布伦特福德主帅安德鲁斯（Andrews）说：“我对这支球队有着不可思议的信心，因为我深信他们。很高兴能看到这些信任在球场上开花结果。”

布伦特福德大胜切尔西继续保持联赛不败，主帅安德鲁斯赛后乐得合不拢嘴。（法新社）

主将佩德罗缺阵 蓝军锋线哑火

在阿隆索上任之初的前四场比赛中，切尔西一共攻入19个进球，也因此迅速赢得英超“最具观赏性球队”的名号。

然而，随着主力前锋若奥·佩德罗（Joao Pedro）因膝伤缺阵，蓝军行云流水般的攻势大打折扣。帕尔默（Palmer）和罗杰斯（Rogers）在比赛中被对手“蜜蜂”的防线轻松限制。

阿隆索赛后说：“目前，我们在整场比赛中缺乏足够的稳定性来维持竞争力，这关乎所有细节。关乎心态，关乎足球本身，以及我们在战术上需要继续改进、并且可以做得更好的地方。”

在上周末2比2战平赫尔市（Hull City）后，这名西班牙教头曾说，他希望球队未来的比赛能够更“无聊”一些。

为了寻求对比赛的控制，阿隆索本场做出四处首发调整，并让36岁的老将亨德森（Henderson）在面对前东家（布伦特福德）时，迎来他在切尔西的首次首发。

布伦特福德下半场连进三球

在上半场沉闷的局势中，阿隆索确实如愿以偿，双方门将都没有受到实质性的考验。但进入下半场后，布伦特福德成为更有威胁的一方。

比赛刚过一小时，切尔西在定位球防守中的脆弱导致第一个失球。舒斯特尔（Schuster）在接达姆斯高（Damsgaard）开出的角球时头球摆渡，安东尼随后轻松将球顶入空门。

切尔西随后大举压上试图扳平比分，但在防守反击中被对手无情击穿。第83分钟，切尔西门将埃米利亚诺·马丁内斯（Emiliano Martinez）扑出沙德（Schade）的单刀球，球恰好落在蒂亚戈面前，后者轻松补射，打破他的进球荒。

蒂亚戈（左二）攻入布伦特福德本场第二球，打破进球荒后脱衣庆祝。（法新社）

这名巴西前锋上赛季曾斩获25个进球，并因此入选安切洛蒂（Ancelotti）执教的世界杯国家队阵容。但在本赛季初的几周里，蒂亚戈显得信心不足。在打进个人本赛季英超首球后，他激动地脱下球衣疯狂庆祝。

在阿隆索麾下的全部五场联赛中，切尔西每场至少丢失两球。而在伤停补时阶段，他们遭受进一步的惩罚。

沙德的低平传中经过折射落在卡瓦略面前，后者一脚爆射洞穿马丁内斯把守的大门，继赛季首轮3比0打败托特纳姆（Tottenham）后，再度收获一场大比分完胜。

而切尔西的警钟再次被敲响，要想重新成为争冠热门，阿隆索和球员们还有很多工作要做。