中国女篮在星期六（9月19日）爱知—名古屋亚运会开幕式的这一天上午以111比46狂扫泰国队，强势开启卫冕之旅。

中国队在不久前刚结束的女篮世界杯中闯入复赛，但最终不敌法国队，以致世界排名从第四跌至第七。

但回到亚洲赛场，中国女篮又再次回到了统治性的地位。本届亚运会的首场小组赛，她们一上来就内外开花，建立12比1的领先，以33比14的巨大优势结束首节。

次节比赛，没有参加世界杯但亚运会回归的刘禹彤连得四分，张曼曼三分命中，杨舒予与罗欣棫接连上篮得分，中国女篮一波11比0攻势，将领先优势扩大至44比14。

泰国队凭借乔西塔·萨卡雷特（Chosita Sakaret）上篮打破次节的得分荒。尽管中国队在第二节的优势没有首节明显，但还是以57比28，比泰国女篮多一倍的分数结束上半场。

第三节比赛，泰国队第一次率先得分，但很快就被中国队追至4平后反超。本节打完，中国队的领先优势继续扩大至81比38。

末节，中国女篮更是彻底碾压泰国队，在狂砍30分的同时，将对手限制在八分，最终取得一场酣畅淋漓的111比46大胜。

中国女篮本场展现了强大的集体力量，共六名球员得分上双。其中，杨舒予砍下全场最高的21分，以及七个篮板和五次助攻。

中国与印尼争A组头名

由于泰国此前已败给印度尼西亚，因此在三队组成的A组中已确定被淘汰，中国将在星期一（21日）与印尼争夺小组头名。

自女篮于1974年进入亚运会版图以来，金牌就只落入中国、韩国和日本这三个国家手中，其中又以中国的战绩最佳，包揽了七枚金牌，即使无缘登顶，也总能登上领奖台。

上两届亚运会女篮冠军均由中国队夺得，本届她们的目标是继2002年至2010年后，再次实现亚运会三连冠的壮举。